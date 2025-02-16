Німеччина

Команда прагне повернути чемпіонський титул.

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував виїзну нічию з Баєром (0:0) у 22-му турі Бундесліги.

"Суперник заслужив на право грати у свій футбол, тому ми були змушені оборонятися. Баєр дуже добре розпоряджався м'ячем і дуже добре пресингував, тому нам довелося оборонятися. Я можу похвалити свою команду за характер та гру в обороні.

Ми провели багато матчів, у яких забили багато голів. Сьогодні ми набрали очко, яке можемо забрати додому.

Баєр сьогодні чинив значний тиск на нас, але якби ми не показали, що готові блокувати удари, навіси, захищатися всією командою за участю Гаррі Кейна та Джамала Мусіали лише через три дні після важкої битви в Глазго, то сьогодні поїхали б ще розчарованішими.

Ми безперечно зробимо уроки з цього матчу, але ми приймаємо цей результат і рухаємося далі", – цитує Компані Bayern & Germany.

Наразі Баєр посідає другу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, відстаючи від Баварії на вісім пунктів.