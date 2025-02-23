Німеччина

Команди обмінялися голами й поділили очки.

На ПреЗеро Арені відбувся поєдинок 23-го туру німецької Бундесліги-2024/25, в якому Гоффенгайм приймав Штутгарт.

Гості вийшли вперед ще на старті зустрічі завдяки голу Ніка Вольтемаде. Однак, хоч і продовживши володіти ініціативою, "шваби" не втримали мінімальної переваги, пропустивши від Гіфта Орбана. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Гоффенгайм із 22-ма очками йде 14-м у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Штутгарт із 36-ма заліковими балами перебуває на сьомій сходинці.

Гоффенгайм — Штутгарт 1:1

Голи: Орбан, 74 — Вольтемаде, 9

Гоффенгайм: Філіпп — Чавес, Акпогума, Нсокі, Прасс (Юрасек, 77) — Штах, Бекер — Бішоф, Крамарич, Бюльтер (Табакович, 77) — Орбан (Туре, 83)

Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Шабо, Єльч, Міттельштедт — Левелінг (Брун Ларсен, 72), Каразор (Мійо, 82), Штіллер, Фюріх — Ундав (Демірович, 82), Вольтемаде