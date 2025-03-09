Німеччина

В Бундеслізі завершився тур.

Матчем Гоффенгайм — Гайденгайм в Зінгаймі завершували черговий тур Бундесліги.

Команди обмінялися голами в кожному з таймів. Спочатку Табакович відкрив рахунок, а після перерви Зівзівадзе встановив підсумкові 1:1 на табло.

Гайденгайм продовжує залишатись на дні турнірної таблиці, тоді як Гоффенгайм на 13-й сходинці.

Гоффенгайм — Гайденгайм 1:1

Голи: Табакович, 34 - Зівзівадзе, 65

Гоффенгайм: Бауманн — Кадержабек, Чавес, Естігор, Прасс — Бішоф, Самассеку (Акпогума, 5), Бекер, Крамарич — Орбан (Туре, 80), Табакович

Гайденгайм: Мюллер — Маїнка, Гімбер, Зірслебен (Зівзівадзе, 46) — Траоре, Дорш (Ваннер, 70), Шеппнер, Буш — Бек, Гонсак — Пірінгер (Конте, 85)

Попередження: Чавес — Зірслебен, Пірінгер, Траор