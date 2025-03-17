Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 16 березня 2025 року.

Леверкузенський Баєр у матчі 26 туру німецької Бундесліги вирвав вольову перемогу над Штутгартом (4:3).

Рахунок у матчі було відкрито на 15 хвилині зусиллями Ермедіна Деміровича, а потім на старті другого тайму "шваби" подвоїли свою перевагу — автором гола став Нік Вольтемаде.

Проте за вісім хвилин Джеремі Фрімпонг відіграв один м'яч, після чого Граніт Джака зрізав м'яч у свої ворота через шість хвилин. Ще через шість хвилин П'єро Інкап'є відіграв другий м'яч.

На 88 хвилині команда Хабі Алонсо зрівняла цифри на табло зусиллями Ангело Штіллера, який зрізав м'яч у свої ворота. Потім на четвертій компенсованій хвилині Патрік Шік забив переможний м'яч для "аптекарів".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штутгарт — Баєр у рамках 26 туру Бундесліги-2024/25:

Штутгарт — Баєр Леверкузен 3:4

Голи: Демірович, 15, Вольтемаде, 48, Джака (аг), 62 - Фрімпонг, 56, Інкап'є, 68, Штіллер (аг), 88, Шик, 90+4.

Штутгарт: Нюбель — Аль-Дахіль (Шабо, 77), Єльч, Гендрікс, Міттельштедт — Мійо (Ундав, 68), Каразор, Штіллер, Левелінг — Вольтемаде, Демірович (Туре, 77).

Баєр Леверкузен: Градецькі — Мукіеле, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Джака, Андріх (Артур, 74), Грімальдо (Адлі, 57) — Паласіос, Гарсія (Боніфейс, 57) — Шик.

Попередження: Каразор, Єльч, Вольтемаде — Андріх, Інкап'є.