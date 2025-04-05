Німеччина

Серйозна втрата для мюнхенського клубу.

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала не зможе допомогти своїй команді наприкінці нинішнього сезону. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 22-річний німець має розрив підколінного сухожилля, через що він буде змушений пропустити близько восьми тижнів.

Таким чином, Мусіала практично випав до кінця сезону, а це означає, що він пропустить як мінімум два чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів проти Інтера.

Цього сезону Мусіала провів 40 матчів, у яких забив 18 голів та віддав п'ять гольових передач.

Після 28 турів Баварія набрала 68 очок і лідирує в Бундеслізі, випереджаючи Баєр на дев'ять балів, але леверкузенці мають гру в запасі.