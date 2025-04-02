Німеччина

Наставник "аптекарів" поділився своїми думками після вильоту з Кубку Німеччини.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо прокоментував поразку своєї команди у півфіналі Кубку Німеччини проти Армінії (1:2).

"Всі засмучені. Я повинен привітати Армінію. Вони заслужили бути у фіналі, вони грали краще. Ми розчаровані.

Минулого сезону нам часто щастило, але зараз ми з іншого боку. Ми не грали добре, ми не контролювали себе як команда та індивідуально. Нічого не працювало.

Це був важливий вечір для нас, щоб повернутися до фіналу, але ми не показали увесь свій рівень", — наводить слова Алонсо прес-служба Бундесліги.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Армінія — Баєр.