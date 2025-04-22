Німеччина

Шанс угоди не надто високий через велику зарплату 28-річного німця.

Півзахисник дортмундської Боруссії Юліан Брандт у літнє трансферне вікно може змінити клуб, але залишитися в Бундеслізі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного німця активно цікавиться Вердер, незважаючи на те, що його контракт зі "джмелями" розрахований до літа 2026 року.

Однак наголошується, що шанс угоди не надто високий через велику зарплату футболіста.

Цього сезону Брандт провів 41 матч, у яких забив чотири голи та віддав 11 гольових передач.

Після 30 турів Боруссія Д набрала 45 очок і посідає сьоме місце у Бундеслізі, випереджаючи Вердер за додатковими показниками.