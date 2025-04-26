Німеччина

Відбувся черговий матч німецького чемпіонату.

Айнтрахт у матчі 31 туру німецької Бундесліги на своєму полі розгромив Лейпциг із рахунком 4:0.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 21 хвилині результативним ударом відзначився Ансгар Кнауфф, який на старті другого тайму оформив дубль.

Тим часом на 50 хвилині Лейпциг залишився у меншості після вилучення Ель-Шадая Бітшиабу.

Потім на 67 хвилині Юге Екітіке забив третій м'яч у ворота "биків", а остаточну крапку в матчі поставив Робін Кох на 72 хвилині.

Після 31 туру Айнтрахт набрав 55 очок і посідає третє місце у Бундеслізі, а у Лейпцига 49 балів та п'ятий рядок.

Айнтрахт Франкфурт - РБ Лейпциг 4:0

Голи: Кнауфф, 21, 53, Екітіке, 67, Кох, 72.

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Тута, Кох, Теат (Аменда, 81) — Браун, Ларссон, Скірі, Коллінз (Чендлер, 86) — Кнауфф (Ельє Ваї, 75), Баоя (Гойлунн, 75) — Екітіке (Шаїбі, 81).

РБ Лейпциг: Вандевордт — Неделькович (Опенда, 46), Гертрейда, Люкеба, Клостерманн — Зайвальд (Айдара, 86), Бітшиабу — Баку, Сімонс (Гоміс, 76), Баумгартнер (Вермерен, 54) — Шешко (Нуса, 76).

Попередження: Коллінз — Клостерманн.

Вилучення: Бітшиабу, 50.