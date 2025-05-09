Німеччина

Іспанець прокоментував чутки про можливий трансфер Вірца до Баварії.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо поділився своїми думками щодо можливого переходу півзахисника Флоріана Вірца, який продовжує залишатися однією з основних зірок команди. Коментуючи ситуацію навколо одного з найперспективніших футболістів Бундесліги, Алонсо зазначив, що не отримував від Вірца жодних прямих заяв про його бажання перейти саме в Баварію.

"Флоріан не говорив мені, що хоче перейти тільки в Баварію. Але це не моя інформація", — зазначив тренер, додавши, що йому важливо фокусуватися на поточному моменті, а не на можливих трансферах.

Контракт 20-річного півзахисника з Баєром діє до 30 червня 2027 року, але раніше сам Вірц висловлювався про можливість змінити клуб у майбутньому.