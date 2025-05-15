Німеччина

Команда задоволена результатами цього сезону.

Айнтрахт на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Діно Топпмеллером.

Нова угода з 44-річним німцем розрахована до літа 2028 року. Попередній контракт було розраховано до літа 2026 року.

Топпмеллер очолив клуб із Айнтрахта влітку 2023 року. До цього він працював асистентом у тренерському штабі Юліана Нагельсманна у Баварії.

Після 33 турів Айнтрахт набрав 57 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці Бундесліги, випереджаючи Фрайбург на два бали та дортмунську Борусію на три пункти.