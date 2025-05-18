Німеччина

Після річної паузи "цапи" тріумфально здолали шлях назад до еліти, розгромивши Кайзерслаутерн у заключному турі.

Кельн офіційно повертається до Бундесліги, здобувши перше місце в другій Бундеслізі за підсумками сезону-2024/25.

У вирішальному матчі 34-го туру "цапи" впевнено розгромили Кайзерслаутерн з рахунком 4:0, чим гарантували собі чемпіонство та пряме підвищення в класі.

Разом із Кельном путівку до еліти вже раніше оформив Гамбург, який посів друге місце. Тим часом третя команда турніру, Ельферсберг, матиме шанс поборотися за вихід у Бундеслігу через стикові матчі.

Нагадаємо, Кельн вилетів із найвищого дивізіону минулого сезону. Додамо, що Кельн є триразовим чемпіоном Німеччини.

Цьогоріч Бундеслігу виграла Баварія.