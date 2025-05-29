Німеччина

Баєр таки може заробити на своєму вже ексгравцеві.

Мюнхенська Баварія оголосила про підписання контракту з німецьким центральним захисником Йонатаном Та, який до цього десять останніх років присвятив виступам за леверкузенський Баєр.

Однак чинний контракт 29-річного виконавця з "фармацевтами" завершується лише 30 червня, тоді як "Рекордмайстер" дуже хотіли б побачити новачка в матчах Клубного чемпіонату світу, який посеред наступного місяці відбуватиметься в США, уже безпосередньо на груповому етапі.

Як повідомляє німецька преса, Баєр не проти такого розвитку подій, але в нього є лише одна умова.

Точної вартості цієї послуги не називають, але зазначено, що це семизначна кількість євро та певний незначний бонус від можливого прибутку Баварії на цьому турнірі.

Та відіграв за Баєр 402 матчі, забив 18 голів та віддав 13 гольових передач.