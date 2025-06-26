Німеччина

23-річний нападник став зіркою молодіжного Євро, але переговори щодо нового контракту залишаються непростими.

Нік Вольтемаде привертає дедалі більше уваги європейських топклубів після яскравого виступу на молодіжному чемпіонаті Європи. За інформацією німецького видання BILD, Штутгарт уже визначив трансферну вартість нападника — 60 мільйонів євро.

Форвард збірної Німеччини став одним із лідерів турніру, забивши шість м’ячів і оформивши три асисти. Його впевнена гра на міжнародній арені, а також успішний сезон на клубному рівні лише посилили інтерес до нього з боку провідних європейських команд.

У сезоні-2024/25 Вольтемаде провів 33 матчі за Штутгарт, у яких забив 17 голів і віддав три результативні передачі.

Німецький клуб поки що не має наміру розлучатися з талановитим гравцем, тож і встановив високу ціну. Водночас керівництво Штутгарта намагається продовжити контракт з нападником, однак переговори ускладнюються через розбіжності в зарплатних вимогах.

Раніше повідомлялося, що Челсі хоче купити найкращого бомбардира молодіжного Євро-2025.