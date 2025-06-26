23-річний нападник став зіркою молодіжного Євро, але переговори щодо нового контракту залишаються непростими.
Nick Woltemade, getty images
26 червня 2025, 17:40
Нік Вольтемаде привертає дедалі більше уваги європейських топклубів після яскравого виступу на молодіжному чемпіонаті Європи. За інформацією німецького видання BILD, Штутгарт уже визначив трансферну вартість нападника — 60 мільйонів євро.
Форвард збірної Німеччини став одним із лідерів турніру, забивши шість м’ячів і оформивши три асисти. Його впевнена гра на міжнародній арені, а також успішний сезон на клубному рівні лише посилили інтерес до нього з боку провідних європейських команд.
У сезоні-2024/25 Вольтемаде провів 33 матчі за Штутгарт, у яких забив 17 голів і віддав три результативні передачі.
Німецький клуб поки що не має наміру розлучатися з талановитим гравцем, тож і встановив високу ціну. Водночас керівництво Штутгарта намагається продовжити контракт з нападником, однак переговори ускладнюються через розбіжності в зарплатних вимогах.
Раніше повідомлялося, що Челсі хоче купити найкращого бомбардира молодіжного Євро-2025.