Німеччина

Сума трансферу становитиме близько 40 мільйонів євро.

Півзахисник ПСВ Малік Тілльман продовжить свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного американця зацікавлений леверкузенський Баєр, який вже погодив трансфер гравця за 35-40 мільйонів євро.

Зазначається, що тепер клуби мають узгодити структуру оплати переходу гравця збірної США.

Минулого сезону Тілльман провів 34 матчі, в яких забив 16 голів та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Баєр оголосив про підписання гравця Геккена Фає.