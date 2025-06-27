"Фармацевти" не збираються розлучатися з досвідченим опорником.
Сімон Рольфес, getty images
27 червня 2025, 18:05
Спортивний директор леверкузенського Баєра Сімон Рольфес прокоментував чутки про переговори з Міланом щодо продажу півзахисника команди Граніта Джаки. Його слова наводить Kicker.
"З Міланом немає жодних переговорів. Ми хочемо зберегти Джаку, тому що Граніт дуже важливий гравець для нас", — лаконічно висловився Рольфес.
Чинна трудова угода 32-річного півзахисника з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.
Минулого сезону Граніт Джака відіграв за Баєр 49 матчів, забив два голи та віддав сім результативних передач.