Німеччина

"Фармацевти" не збираються розлучатися з досвідченим опорником.

Спортивний директор леверкузенського Баєра Сімон Рольфес прокоментував чутки про переговори з Міланом щодо продажу півзахисника команди Граніта Джаки. Його слова наводить Kicker.

"З Міланом немає жодних переговорів. Ми хочемо зберегти Джаку, тому що Граніт дуже важливий гравець для нас", — лаконічно висловився Рольфес.

Чинна трудова угода 32-річного півзахисника з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Минулого сезону Граніт Джака відіграв за Баєр 49 матчів, забив два голи та віддав сім результативних передач.