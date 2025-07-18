Німеччина

В Баварії робили все, щоб Флоріан переїхав до Мюнхена.

Ганс-Йоагім Вірц, батько та агент півзахисника Ліверпуля Флоріана Вірца, розповів про перемовини з почесним президентом мюнхенської Баварії Улі Генессом та членом наглядової ради клубу Карл-Гайнц Румменігге щодо трансферу до "ротен" свого сина.

"Ситуація з Баварією ускладнювалася тим, що Улі Генесс і Карл-Гайнц Румменігге докладали неймовірних зусиль і чітко аналізували ігрові можливості Флоріана.

Я з глибокою повагою ставлюся до Генесса і його регалій. Коли 2022 року Флоріан порвав "хрести", він швидко і безкорисливо допоміг нам організувати операцію в Інсбруку. І ми, як і раніше, вдячні йому за це. Саме тому остання телефонна розмова з Генессом далася мені вкрай важко.

Ми розмовляли з Генессом і раніше, і він завжди був об'єктивним та справедливим. Але, звісно, він не зміг приховати розчарування. Зрештою, він особисто наполегливо працював над тим, щоб оформити цей трансфер", — сказав Ганс-Йоагім Вірц.

Раніше повідомлялося, що перехід Вірца — найдорожчий трансфер в історії Ліверпуля.