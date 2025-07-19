Німеччина

"Шваби" хочуть отримати багато грошей.

Денні Бахман, агент нападника німецького Штутгарта Ніка Вольтемаде, висловився про переговори "швабів" з мюнхенською Баварією щодо трансферу 23-річного німця. Його слова наводить Флоріан Плеттенберг.

"Коли рекордної для Бундесліги пропозиції в 55 млн. євро недостатньо навіть для особистої зустрічі, то виникає питання, яку суму Штутгарт насправді вважає екстраординарною. Це було непередбачувано", — заявив Бахман.

Чинна трудова угода гравця зі "швабами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Нік Вольтемаде відіграв за Штутгарт 33 матчі, забив 17 голів та віддав 3 результативні передачі. Також він провів два матчі у складі національної збірної Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Штутгарт не планує продавати Вольтемаде до Баварії.