Німеччина

Фахівця було нагороджено за якісну роботу.

Фрайбург на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Юліаном Шустером.

Деталі нової угоди із 40-річним фахівцем не розголошуються. Разом із ним нові контракти отримали його помічники.

Шустер очолив Фрайбург влітку 2024 року і під його керівництвом команда посіла п'яте місце у Бундеслізі та вийшла до Ліги Європи.

Також зазначимо, що минулого Шустер виступав за Фрайбург у якості гравців і був капітаном клубу, де провів десять років.

Раніше повідомлялося, що Доан на порозі переходу до Айнтрахта.