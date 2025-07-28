Футболіст приєднається до клубу у березні 2026 року.
Нджикура Бомба, ФК Баєр
28 липня 2025, 17:38
Леверкузенський Баєр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Нджикурою Бомбою.
Деталі угоди з 17-річним малійцем не розголошуються.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 1,5 млн євро, а зараз контракт належить Бамако.
Бомба приєднається до Баєра у березні 2026 року, коли йому виповниться 18 років.
У квітні цього року Бомба провів шість матчів за збірну Малі U-17 на юнацькому Кубку Африки, де забив три м'ячі та віддав два асисти.