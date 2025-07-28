Німеччина

Футболіст приєднається до клубу у березні 2026 року.

Леверкузенський Баєр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Нджикурою Бомбою.

Деталі угоди з 17-річним малійцем не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 1,5 млн євро, а зараз контракт належить Бамако.

Бомба приєднається до Баєра у березні 2026 року, коли йому виповниться 18 років.

У квітні цього року Бомба провів шість матчів за збірну Малі U-17 на юнацькому Кубку Африки, де забив три м'ячі та віддав два асисти.