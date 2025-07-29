Німеччина

До трійки найкращих увійшли Томас Мюллер та Гаррі Кейн.

Вінгера Баварії Майкла Олісе визнано найкращим гравцем мюнхенської команди за підсумками сезону-2024/25. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У голосуванні серед вболівальників 23-річний француз набрав майже половину всіх голосів — 44,8%, випередивши півзахисника Томаса Мюллера (18,7%) та найкращого бомбардира команди Гаррі Кейна (9,4%).

Олісе перейшов до Баварії влітку 2024 року з Крістал Пелас та провів вражаючий дебютний сезон: 20 голів та 23 результативні передачі у 55 матчах.

Нагадаємо, новий сезон Баварія розпочне матчем за Суперкубок Німеччини, у якому зустрінеться зі Штутгартом. Матч відбудеться 16 серпня.