До трійки найкращих увійшли Томас Мюллер та Гаррі Кейн.
Майкл Олісе, Getty Images
29 липня 2025, 11:12
Вінгера Баварії Майкла Олісе визнано найкращим гравцем мюнхенської команди за підсумками сезону-2024/25. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У голосуванні серед вболівальників 23-річний француз набрав майже половину всіх голосів — 44,8%, випередивши півзахисника Томаса Мюллера (18,7%) та найкращого бомбардира команди Гаррі Кейна (9,4%).
Олісе перейшов до Баварії влітку 2024 року з Крістал Пелас та провів вражаючий дебютний сезон: 20 голів та 23 результативні передачі у 55 матчах.
Нагадаємо, новий сезон Баварія розпочне матчем за Суперкубок Німеччини, у якому зустрінеться зі Штутгартом. Матч відбудеться 16 серпня.