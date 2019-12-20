Италия

Тренер Интера Антонио Конте рассказал о задачах, стоящих перед командой в последнем туре 2019 года.

В матче 17-го тура чемпионата Италии против Дженоа Интер устроит только победа. При любом другом результате на первом месте в Серии А останется Ювентус.

"Я всегда говорил, что для Интера будет очень важно завершить год и встретить Рождество лидером Серии А, – сказал Антонио Конте на предматчевой пресс-конференции. – Это будет хорошим знаком и придаст психологической уверенности. Я уверен, что игроки это понимают и полностью выложатся на поле, а болельщиков прошу поддержать команду".

Матч Интер — Дженоа состоится в субботу, 21 декабря. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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