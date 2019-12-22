Италия

Football.ua представляет анонс матча 17-го тура чемпионата Италии между Аталантой и Миланом.

Одно из дерби Ломбардии в 17-м туре первенства Серии А станет возможностью для Аталанты и Милана подтвердить серьезность своих намерений в нынешнем чемпионате.

Аталанта – Милан

Вокресенье, 22 декабря, 13:30. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Федерико Ла Пенна. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

В минувшем туре обе команды остались недовольны собственными результатами. Аталанта, лишившись всех своих основных атакующих игроков (Сапату, Гомеса и Иличича), да еще и вымотавшись физически и эмоционально в Харькове, где отобрала у Шахтера путевку в плей-офф Лиги чемпионов, проиграла Болонье.

Милан же, хоть и продолжил беспроигрышную серию, свой 120-летний юбилей явно хотел отметить не нулевой ничьей с Сассуоло.

Победы не принесут ни Аталанте, ни Милану мгновенных ощутимых турнирных улучшений, но это не значит, что этот результат не окажется важным в будущем, ведь на данный момент не сыгран даже первый круг. Так что соседи, чьи города разделяют каких-то 50 километров, будут сражаться в полную силу.

Что касается Милана, то нельзя не отметить улучшение, которое демонстрирует команда при Стефано Пьоли как в игре, так и в результатах. Если сравнить с совсем недавним прошлым, то прогресс можно назвать значительным.

К сожалению для "россонери" из-за дисквалификации пропустят выезд в Бергамо лучший бомбардир Милана в нынешнем сезоне левый защитник Тео Эрнандес и Лукас Пакета. Первого наверняка заменит Рикардо Родригес, который потерял место в составе с приходом Эрнандеса, а в средней линии у Пьоли достаточно опций, чтобы найти замену Пакете.

Под вопросом остается место на острие атаки, но скорее всего Рафаэль Леау останется в запасе, а в "основе" выйдет Кшиштоф Пьонтек.

У Аталанты кадровые новости со знаком "плюс": Дуван Сапата по-прежнему не готов, зато вернулись в строй Алехандро Гомес и Йосип Иличич. Составит ли с ними атакующий "трезубец" Луис Муриэль (при условии, что Иличич выйдет в "старте", что пока не ясно)? Это придется решать Джан Пьеро Гасперини. Колумбиец явно действует полезнее для команды, когда выходит на замену, однако Муриэль точно так же явно превосходит по классу остальных нападающих, имеющихся в распоряжении тренера.

Есть вопрос и по месту в стартовом составе Руслана Малиновского. Полузащитник сборной Украины, в прошлом туре забивший свой второй мяч в Серии А, скорее всего, проиграет конкуренцию Марио Пашаличу, но последнее слово, естественно, останется за главным тренером в зависимости от нюансов выбранной им тактики.

Интересные факты

- Команды провели между собой 123 матча во всех турнирах: 24 побед Аталанты, 55 — Милана и 43 ничьи.

- В Серии А Аталанта принимала Милан 59 раз: 13 побед хозяев, 24 — гостей, 22 ничьи.

- В нынешнем сезоне Серии А Аталанта нанесла больше всех ударов в створ ворот соперника — 123, и это на 50 (!) больше, чем Милан — 73.

- Аталанта пропускает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах Серии А.

- В минувшем сезоне матч Аталанта — Милан завершился со счетом 1:3.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Сапата — Эрнандес, Пакета, Дуарте.

прогноз 2:1

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