Италия

Шведский нападающий сможет усилить команду Пьоли со скамьи запасных.

В поединке 18-го тура Серии А Милан на своем поле примет Самподрию. Место на острие хозяев занял Пьонтек, а Ибрагимович остался в запасе.

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Крунич, Беннасер, Бонавентура — Сусо, Пьонтек, Чалханоглу

Запасные: Брешиани, Габбья, А. Доннарумма, Ибрагимович, Кальдара, Кастильехо, Кессье, Конти, Леау, Мальдини, Пакета Рейна

Напомним, что Златану Ибрагимовичу удалось отличиться в первом контрольном поединке за Милан.