Италия

Football.ua представляет анонс матчей 18-го тура чемпионата Италии.

Первые матчи Серии А в 2020 году должны дать ответ на множество вопросов. Насколько легко пережил Ювентус потерю первого трофея сезона и не "отяготит" ли Лацио выигранный Суперкубок Италии? Сможет ли Златан Ибрагимович сходу начать оправдывать ожидания от своего возвращения в Милан и справится ли Дженнаро Гаттузо со своим "заклятым" соперником Интером во главе Наполи? Сохранили ли Руслан Малиновский и Аталанта свой боевой задор конца минувшего года и поможет ли Евгений Шахов Лечче отдалиться от зоны вылета?

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 18 ТУР

Брешия – Лацио

Воскресенье, 5 января, 13:30. Брешия, Стадио Марио Ригамонти. Арбитр — Джанлука Манганьелло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Главный вопрос поединка между одним из аутсайдеров Серии А и новоиспеченным обладателем Суперкубка Италии заключается в том, не растерял ли Лацио тот настрой и игру, которые позволили команде Симоне Индзаги превратиться в одного из претендентов на первое место.

Поединок за Суперкубок не только принес "орлам" трофей, но и лишил двух ключевых игроков — Луиса Альберто и Лукаса Лейву — из-за дисквалификации (наказания, заработанные в Суперкубке Италии, распространяются на Серию А и наоборот).

Есть потеря из-за дисквалификации и у Брешии: за "плохое поведение" в матче против Пармы новый-старый тренер "львов" Эудженио Корини не сможет руководить своей командой на стадионе, но вряд ли это существенно скажется на матче.

Интересные факты

– Победная серия Лацио в чемпионате составляет 8 матчей.

– Лацио забивает не менее двух мячей в последних одиннадцати матчах Серии А.

– Лацио не пропускает в последних четырех матчах против Брешии во всех турнирах.

Ориентировочные составы

Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли, Тонали, Ндой — Ромуло — Балотелли, Торрегросса.

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Пароло, Катальди, Милинкович-Савич, Лулич — Корреа, Иммобиле.

Не сыграют: Дессена — Лукас Лейва, Луис Альберто, Лукаку, Патрик, Марушич.

прогноз 0:2

СПАЛ – Верона

Воскресенье, 5 января, 16:00. Феррара, Стадио Паоло Мацца. Арбитр — Марко Гуида. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Еще один аутсайдер лиги СПАЛ примет новичка Серии А Верону, которая достаточно уверенно держится в середине турнирной таблицы.

Из-за переноса матча 17-го тура против Лацио, связанного с участием римлян в поединке за Суперкубок, Верона получила больше всех времени на отдых в рождественские каникулы. Осталось только узнать, удалось ли "мастиффам" провести лишнюю неделю вне игры с пользой.

Интересные факты

– Верона пропускает не менее трех мячей в последних трех матчах Серии А.

– Верона проиграла СПАЛу лишь раз в последних одиннадцати матчах во всех турнирах.

Ориентировочные составы

СПАЛ: Бериша — Томович, Викари, Игор — Сионек, Мурджа, Миссироли, Валоти, Стрефецца — Петанья, Ди Франческо.

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Кумбулла, Гюнтер — Фараони, Пессина, Мигел Велозу, Лазович — Верре, Дзакканьи — Ди Кармине.

Не сыграют: Фарес, Реца, Д'Алессандро — Амрабат, Бесса, Баду.

прогноз 2:1

Дженоа – Сассуоло

Воскресенье, 5 января, 19:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Массимилиано Иррати. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Дженоа, занимающая последнее место в турнирной таблице, начнет 2020 год с третьим тренером в нынешнем сезоне. Давиде Никола получил накануне поединка против Сассуоло трех новичков: арендованных вратаря Маттиа Перина и нападающего Маттиа Дестро, а также присоединившегося к команде на правах свободного агента полузащитника Валона Берами.

Впрочем, маловероятно, что кто-то из них выйдет в стартовом составе на матч против удачно играющего на выезде Сассуоло.

Интересные факты

– Проигрышная домашняя серия Дженоа в чемпионате составляет 3 матча.

– Беспроигрышная выездная серия Сассуоло в чемпионате составляет 5 матчей.

– В минувшем сезоне матч Дженоа — Сассуоло завершился со счетом 1:1.

Ориентировочные составы

Дженоа: Раду — Ромеро, Сапата, Кришито — Гильоне, Стураро, Шене, Кассата, Агудело — Пандев — Пинамонти.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кириякопулос — Дункан, Маньянелли — Джуричич, Локателли, Бога — Капуто.

Не сыграют: Куаме, Лерагер — Марлон, Кирикеш.

Под вопросом: Берарди, Дефрель (оба — Сассуоло).

прогноз 1:2

Рома – Торино

Воскресенье, 5 января, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Отличная игра в осенней части сезона позволила Роме закрепиться в первой четверке, однако команде Паулу Фонсеки предстоит непростой тест.

Торино, несмотря на свою поразительную нестабильность, представляет собой достаточно крепкого соперника, к тому же "быки" явно постараются сделать все возможное, чтобы снять угрозу увольнения со своего тренера Вальтера Маццари.

Интересные факты

– Торино не проиграл Роме лишь раз в последних одиннадцати выездных матчах во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Рома — Торино завершился со счетом 3:2.

Ориентировочные составы

Рома: Пау Лопес — Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов — Диавара, Верету — Дзаньоло, Пеллегрини, Мхитарян — Джеко.

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Джиджи — Айна, Лукич, Ринкон, Лаксальт — Верди — Беренгер, Белотти.

Не сыграют: Дзаппакоста, Пасторе, Кристанте, Сантон, Миранте, Фасио — Бремер, Ансальди, Яго Фальке, Льянко, Базелли, Эдера.

прогноз 3:1

Болонья – Фиорентина

Понедельник, 6 января, 13:30. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Арбитр — Паоло Валери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

После приобретения Фиорентины Рокко Комиссо дал возможность проявить себя на тренерском мостике Винченцо Монтелле, однако результаты команды явно не соответствовали амбициям американского миллиардера.

Новая эра "фиалок" под руководством Беппе Якини начнется с выезда в Болонью. Наверняка в команде появятся новые игроки в январе, однако и сейчас у Якини есть, кем укомплектовать состав, ведь отсутствует только травмированный Франк Рибери.

Болонья закончила год двумя победами, причем от Синиши Михайловича и его подопечных пострадали две "украинские" команды Серии А — Аталанта с Русланом Малиновским и Лечче с Евгением Шаховым. Получив такой заряд бодрости, Болонья наверняка не захочет прервать свое восхождение в направлении зоны еврокубков.

Интересные факты

– Фиорентина не проигрывает Болонье в последних десяти матчах во всех турнирах.

– Болонья забивает не менее двух мячей в последних пяти матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Болонья — Фиорентина завершился со счетом 0:0.

Ориентировочные составы

Болонья: Скорупски — Томиясу, Бани, Данило, Денсвил — Медель, Поли — Орсолини, Сориано, Сансоне — Паласио.

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Пульгар, Бадель, Дальберт — Кастровилли — Кьеза, Влахович.

Не сыграют: Дейкс, Крейчи — Рибери.

прогноз 1:1

Аталанта – Парма

Понедельник, 6 января, 16:00. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Фабрицио Пасква. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

После домашнего "выноса" Милана Аталанта примет в Бергамо Парму, ослабленную отсутствием практически всех ведущих игроков атаки: Жервиньо, Андреаса Корнелиуса, Янна Карамо и Роберто Инглезе. Зато в строю Кулусевски, которому больше нет смысла "щадить" Аталанту — швед уже подписал контракт с Ювентусом.

Поскольку тройка нападения Аталанты в составе Руслана Малиновского, Алехандро Гомеса и Йосипа Иличича явно даже превзошла ожидания Джан Пьеро Гасперини в матче против Милана, тренер Аталанты в отсутствие Дувана Сапаты вряд ли пойдет на эксперименты.

Интересные факты

– Беспроигрышная выездная серия Пармы в чемпионате составляет 5 матчей.

– В минувшем сезоне матч Аталанта — Парма завершился со счетом 3:0.

Ориентировочные составы

Аталанта: Голлини — Толой, Джимсити, Паломино — Кастань, де Роон, Пашалич — Малиновский — Гомес, Иличич.

Парма: Сепе — Якопони, Дермаку, Бруну Алвеш, Дармиан — Эрнани, Куцка, Барилла — Кулусевски, Спрокати, Пеццелла.

Не сыграют: Гальоло, Корнелиус, Инглезе, Карамо, Жервиньо (все — Парма).

прогноз 3:0

Ювентус – Кальяри

Понедельник, 6 января, 16:00. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Пьеро Джакомелли. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Два поражения подряд отбросили Кальяри на шестое место, и встреча с Ювентусом, да еще и в Турине, где чемпион уже забыл, когда проигрывал в Серии А, явно не является поводом для надежд "островитян" на возвращение в число бойцов за зону Лиги чемпионов.

Задача Кальяри осложняется еще и тем, что Ювентус, проиграв Суперкубок Италии, будет стремиться реабилитироваться в глазах своих поклонников и постарается хотя бы временно сбросить с вершины Интер.

Интересные факты

– Беспроигрышная домашняя серия Ювентуса в чемпионате составляет 29 матчей.

– Ювентус не проигрывает Кальяри в последних 18-ти матчах во всех турнирах.

– Ювенутс забивает не менее трех мячей в последних трех домашних матчах против Кальяри во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Ювентус — Кальяри завершился со счетом 3:1.

Ориентировочные составы

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Матюиди — Дибала — Игуаин, Криштиану Роналду.

Кальяри: Ольсен — Каччаторе, Чеппителли, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини, Рог — Наингголан — Жоао Педро, Симеоне.

Не сыграют: Бентанкур, Кьеллини, Хедира — Писакане, Краньо, Паволетти, Бирса, Кастро.

прогноз 2:1

Милан – Сампдория

Понедельник, 6 января, 16:00. Милан, Сан-Сиро. Арбитр — Давиде Масса

Унижение, которое пережил в Бергамо Милан (0:5 от Аталанты) поставило под серьезный вопрос утверждение, что под руководством Стефано Пьоли "россонери" медленно, но прогрессируют.

Однако теперь в Милан вернулся Златан Ибрагимович, и с этим событием поклонники "дьяволов" связывают большие надежды. Добавил оптимизма тот факт, что в первом же контрольном матче (против любительского Родензе) швед отметился голом.

Велика вероятность, что тренер рискнет поставить Ибрагимовича в стартовый состав, но насколько готов к этому Златан? Одно дело — огорчать любителей, и совсем другое — справиться с обороной, которую уже успел поставить Сампдории Клаудио Раньери.

Интересный факт

- В минувшем сезоне матч Милан — Сампдория завершился со счетом 3:2.

Ориентировочные составы

Милан: Дж.Доннарумма — Конти, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер, Пакета — Сусо, Ибрагимович, Чалханоглу.

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Мурильо, Колли, Мурру — Депаоли, Виейра, Экдаль, Линетти — Квальярелла, Габбьядини.

Не сыграют: Дуарте — Бонаццоли, Баррето, Феррари, Бертолаччи.

прогноз 1:0

Лечче – Удинезе

Понедельник, 6 января, 19:00. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Арбитр — Антонио Джуя. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Лечче в нынешнем сезоне еще ни разу не сумел выиграть на родном Виа дель Маре, но должен во что бы то ни стало устранить этот "пробел" в поединке против одного из прямых конкурентов в битве за выживание — Удинезе.

Последние две встречи с претендентами на вылет принесли Лечче лишь одно очко — ничью с Дженоа, за которой последовал разгром от Брешии.

Интересные факты

– Лечче забивает не менее двух мячей в последних четырех домашних матчах Серии А.

– Лечче пропускает не менее двух мячей в последних четырех домашних матчах Серии А.

– Безвыигрышная домашняя серия Лечче в Серии А составляет 8 матчей.

– Удинезе пропускает не менее двух мячей в последних трех выездных матчах Серии А.

Ориентировочные составы

Лечче: Габриэль — Рисполи, Россеттини, Лукиони, Делль'Орко — Петриччоне, Тахцидис, Табанелли — Шахов — Лападула, Фалько.

Удинезе: Муссо — Де Майо, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.

Не сыграют: Кальдерони, Меччарьелло — Самир.

прогноз 3:2

Наполи – Интер

Понедельник, 6 января, 21:45. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Полный анонс матча читайте отдельным материалом в день поединка.

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Интер 17 13 3 1 36 14 22 42 2 Ювентус 17 13 3 1 31 17 14 42 3 Лацио 16 11 3 2 38 16 22 36 4 Рома 17 10 5 2 33 17 16 35 5 Аталанта 17 9 4 4 43 25 18 31 6 Кальяри 17 8 5 4 33 23 10 29 7 Парма 17 7 4 6 24 20 4 25 8 Наполи 17 6 6 5 27 22 5 24 9 Болонья 17 6 4 7 27 29 -2 22 10 Торино 17 6 3 8 22 26 -4 21 11 Милан 17 6 3 8 16 24 -8 21 12 Сассуоло 17 5 4 8 29 29 0 19 13 Верона 16 5 4 7 17 20 -3 19 14 Удинезе 17 5 3 9 13 28 -15 18 15 Фиорентина 17 4 5 8 21 28 -7 17 16 Лечче 17 3 6 8 22 35 -13 15 17 Сампдория 17 4 3 10 14 27 -13 15 18 Брешия 17 4 2 11 15 29 -14 14 19 СПАЛ 17 3 3 11 12 26 -14 12 20 Дженоа 17 2 5 10 17 35 -18 11

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