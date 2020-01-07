Италия

Football.ua подводит итоги 18-го тура чемпионата Италии.

Первый тур первенства Серии А в 2020 году обошелся без сенсаций, но знаковых событий и зрелищных поединков в нем хватало.

Лидеры сохранили свои позиции, но четверка явных претендентов на путевки в Лигу чемпионов превратилась в пятерку, чему поспособствовали поражение Ромы и победа Аталанты.

Аутсайдеры, компанию которых, по крайней мере на время, покинул Удинезе, продолжают меняться местами подогревая интригу в борьбе за выживание.

И, конечно же, стоит отметить возвращение в Серию А спустя 7 с половиной лет "великого и ужасного" Златана Ибрагимовича. Впрочем, пока предугадать, как это событие скажется на Милане и итальянском чемпионате в целом, сложно.

Результаты тура

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 18 ТУР

Открывать новогоднюю программу выпало одному из аутсайдеров и обладателю последнего трофея минувшего года: Брешия принимала Лацио, и чуть не стала автором сенсации.

Поведя в счете после удара Балотелли, поддержавшего свою традицию забивать первые мячи десятилетия в Серии А, хозяева остались в меньшинстве, после чего тут же пропустили ответный мяч. Однако "львы" весь второй тайм уверенно сдерживали соперника, который без дисквалифицированного лучшего ассистента лиги Луиса Альберто выглядел в атаке не особо убедительно.

Однако после финального свистка возникло ощущение, что Лацио превращается в отличного драматического актера, умеющего держать зрителей в напряжении до самого конца.

Хотя камбэк "орлов" вышел не столь эпичным, как в прошлом туре с Кальяри, тем не менее, победный мяч снова был забит в компенсированное время матча.

А вот соседи Лацио по Стадио Олимпико решили попробовать себя в роли трагических героев. Получилось.

Абсолютно все накануне матча с Торино говорило в пользу Ромы: игра и результаты команды Паулу Фонсеки, провальные визиты "быков" на главную арену итальянской столицы и наметившийся кризис у подопечных Вальтера Маццари. Однако в итоге вышла вариация на тему "Курочки рябы": Рома била-била — не забила.

Хозяева нанесли по воротам Сиригу 31 удар, но большинство из них прошли мимо цели, а с остальными голкипер гостей блестяще справился. Торино же к своим возможностям отнесся более бережно, и благодаря дублю Белотти в кои то веки увез из Вечного города 3 очка.

Пока свои проблемы с переменным успехом решали претенденты на Лигу чемпионов, результатом матчей СПАЛ — Верона и Дженоа — Сассуоло стала рокировка на последнем месте.

Поражение феррарцев от блестяще проводящей первый сезон после возвращения в Серию А Вероны было абсолютно закономерным. А вот тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби считает, что судьи "убили" его команду и подарили победу в дебютном матче новому тренеру Дженоа Давиде Николе.

Самое же интересное началось во второй игровой день 18-го тура, когда в борьбу вступили главные тяжеловесы Серии А и самые дорогие и популярные футболисты и тренеры.

На "разогреве" выступили Болонья и Фиорентина, выдавшие довольно интересную игру, закончившуюся справедливой ничьей. Хотя еще один тренер-дебютант Беппе Якини вполне может сетовать на испорченный дебют: его Фиорентина пропустила решающий мяч на последних секундах компенсированного времени, с острого угла, со штрафного, перед исполнением которого вратарь гостей убрал из стенки одного из игроков, посчитав, видимо, эту позицию более подходящей для навеса в штрафную, чем для удара...

В отличие от поединка в Болонье, в Бергамо интригой и не пахло. Как и Милан в предыдущем туре, Парма получила на Джевисс Стэдиум пять безответных мячей. Нынешняя Парма как минимум не уступает Милану (чему свидетельство 7-е место в турнирной таблице по сравнению с 12-м у «россонери»), однако кадровые проблемы превратили "крестоносцев" в легкую добычу "богини".

В отсутствие Малиновского (Руслан появился на поле, когда уже был установлен окончательный счет) в Бергамо феерили Гомес (гол+пас), Госенс (гол+пас) и Иличич (2 гола). Самым же заметным в составе гостей был новоиспеченный футболист Ювентуса Кулусевски.

Кроме очередной уверенной победы, настроение всем поклонникам Аталанты поднял и первый выход на поле Дувана Сапаты, давно не игравшего из-за травмы.

Что касается самого Ювентуса, то "старая синьора", похоже, окончательно поставила точку в красивой сказке Кальяри. После третьего поражения кряду "островитянам" можно забыть о мечтах попасть в Лигу чемпионов.

Если в Бергамо победу хозяевам обеспечили сразу несколько героев, то поединок в Турине стал театром одного актера. Криштиану Роналду отметился очередным хет-триком в своей карьере — первым за Ювентус в Серии А, да еще и записал на свой счет результативную передачу.

А в параллельном поединке, который проходил в Милане, все ожидали возвращения в итальянский футбол еще одной харизматичной, но менее титулованной фигуры — Ибрагимовича.

Несмотря на то, что многие идеалисты и некоторые подпавшие под чувство всеобщей эйфории эксперты прогнозировали появление Златана в стартовом составе матча против Сампдории, но, как бы ни поддерживал форму неувядающий швед, он не играл с октября, поэтому Стефано Пьоли оставил Ибру в запасе.

По большому счету, матч был последним шансом для Пьонтека доказать, что даже в присутствии Ибрагимовича он сможет быть полезен. Вот только подкрепить свои амбиции забитыми мячами он не смог.

Появившийся на поле во втором тайме Златан подтвердил, что еще далек от своих лучших кондиций, хотя имел несколько моментов для того, чтобы отметить свое возвращение в команду очередными голами. Бросился в глаза один момент: хотя казалось, что с появлением шведа на поле все партнеры станут "грузить" мяч только на него, этого не произошло, и даже Пьоли после матча отметил, что игроки Милана должны активнее "использовать" Ибрагимовича.

Кое-кто полагает, что с появлением "великого", памятники которому активно валят в Швеции, может кардинально поменяться тактика Милана. Дескать, почему бы тренеру не использовать рядом с медленным, но могучим и умелым Златаном, который умеет не только завершать атаки, но и помогать это делать партнерам, быстрого и техничного Леау, который может и убежать от соперника, и неожиданно для сосредоточенных на Ибрагимовиче защитников открыться на ударной позиции?

Впрочем, это вопрос будущего, а на данный момент имеем ничью 0:0 на Сан-Сиро, которая опустила Милан на 12-ю позицию, и позволила Сампдории еще на одно очко отдалиться от зоны вылета.

В тот же день, когда Милан страдал дома, его бывший тренер Дженнаро Гаттузо проводил свое личное Дерби делла Мадоннина против Интера в Неаполе. Гаттузо ни разу не смог обыграть Интер в чемпионате в качестве тренера (единственный раз — в Кубке, да и то в дополнительное время), и эта традиция продолжилась.

Трудно было ждать чуда в условиях кадрового кризиса в Наполи, особенно если учесть, что нынешние подопечные Гаттузо слишком часто ошибались. Все три мяча, влетевшие в ворота хозяев, стали следствием их собственных ошибок, и многие даже начали говорить о том, что нынешний лидер Серии А не заслуживал победу.

Но разве постоянная нацеленность на ворота и заряженность карать соперника за малейшую ошибку это не заслуга Лукаку и Мартинеса и, естественно, ставящего им задачи на игру тренера? Или не заслуга защитников и вратаря в том, что больше атаковавший Наполи реализовал лишь одну из своих возможностей?

И как тут не согласиться со словами Антонио Конте после матча о том, что Интер не обязан оправдывать чьи-то ожидания или соответствовать каким-то идеалам. Его задача — добиваться результата. И пока, по крайней мере, в Италии, "нерадзурри" с этим справляются.

Еще один воскресный матч прошел практически незамеченным в тени разборок "небожителей": Лечче так и не может в нынешнем сезоне Серии А выиграть на своем поле. На сей раз "волки" проиграли Удинезе, пропустив единственный мяч в самом конце поединка. Возможно, хозяевам не хватило Шахова, просидевшего все время в запасе?

Интересные факты

– Марио Балотелли забил первый мяч 2020-х в Серии А. Интересно, что нападающий Брешии, выступавший 10 лет назад за Интер, стал автором первого гола 2010-х в итальянском чемпионате.

– Последним игроком до Чиро Иммобиле (Лацио), которому удалось в первых 17-ти матчах сезона в Серии А забить 18 и более мячей был легендарный игрок Интера, Ромы и Милана Антонио Анджелильо (1959 год).

– Лацио во второй раз в своей истории и впервые с сезона-1998/99 одержал 9 побед подряд в Серии А.

– Когда в последний раз Вероне удалось в первом круге первенства Серии А выиграть 3 матча на выезде, "мастиффы" стали чемпионами Италии (сезон-1984/85).

– Рома впервые не смогла выиграть, нанеся более 30-ти ударов по воротам с 2013 года и впервые за время, когда ведется подобная статистика, не смогла забить ни одного мяча, столь часто угрожая воротам соперника.

– Торино сумел обыграть Рому в Риме в Серии А впервые с мая 2007 года.

– Последней командой до Аталанты, которой удалось забить более 45 мячей в первых 18-ти турах Серии А был Ювентус в сезоне-1959/60.

– Криштиану Роналду впервые забил за Ювентус в пяти матчах Серии А подряд.

– Хет-трик в матче против Кальяри стал первым для Криштиану Роналду за Ювентус в Серии А и 36-м в карьере.

– Златан Ибрагимович (Милан) сыграл в Серии А после 2794 дней отсутствия в итальянском чемпионате.

– Ромелу Лукаку стал шестым игроком в истории Интера, которому удалось забить не менее двух мячей в двух матчах подряд (в эпоху трех очков за победу). Раньше это удавалось Это'О, Ибрагимовичу, Виери, Рекобе и Икарди).

– Ромелу Лукаку стал самым результативным игроком Интера после 18-ти туров (в эпоху трех очков за победу) – 14 голов. Предыдущее достижение принадлежало Кристиану Виери (2000 год, 13 голов).

– Нападающий Наполи Аркадиуш Милик — единственный футболист в Топ-5 лиг Европы, который забил не менее 7-ми мячей, не сыграв 10-ти матчей (9) в сезоне-2019/20.

Сборная тура

Игрок тура

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Интер 18 14 3 1 39 15 24 45 2 Ювентус 18 14 3 1 35 17 18 45 3 Лацио 17 12 3 2 40 17 23 39 4 Рома 18 10 5 3 33 19 14 35 5 Аталанта 18 10 4 4 48 25 23 34 6 Кальяри 18 8 5 5 33 27 6 29 7 Парма 18 7 4 7 24 25 -1 25 8 Наполи 18 6 6 6 28 25 3 24 9 Торино 18 7 3 8 24 26 -2 24 10 Болонья 18 6 5 7 28 30 -2 23 11 Верона 17 6 4 7 19 20 -1 22 12 Милан 18 6 4 8 16 24 -8 22 13 Удинезе 18 6 3 9 14 28 -14 21 14 Сассуоло 18 5 4 9 30 31 -1 19 15 Фиорентина 18 4 6 8 22 29 -7 18 16 Сампдория 18 4 4 10 14 27 -13 16 17 Лечче 18 3 6 9 22 36 -14 15 18 Брешия 18 4 2 12 16 31 -15 14 19 Дженоа 18 3 5 10 19 36 -17 14 20 СПАЛ 18 3 3 12 12 28 -16 12

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ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 19 ТУР

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