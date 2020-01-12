Италия

Матч 19-го тура чемпионата Италии Удинезе — Сассуоло закончился крупной победой хозяев.

В своем заключительном матче первого круга первенства Серии А Удинезе неожиданно крупно обыграл Сассуоло.

Открыв счет в первые четверть часа игры, "зебрята" не оставили шансов гостям на камбэк, поразив их ворота еще два раза после перерыва.

Эта победа стала для Удинезе третьей подряд в Серии А, причем "бьянконери" сумели забить трижды, при том, что в предыдущих 18-ти турах отличились лишь 14 раз (худший результат в Серии А наряду с Сампдорией).

В результате Удинезе поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице, сравнявшись по набранным очкам с Наполи, а Сассуоло после третьего поражения кряду остался на 14-м месте.

Удинезе — Сассуоло 3:0

Голы: Окака, 14, Сема, 68, Де Поль, 90.

Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер Ларсен, Де Поль, Мандрагора (Яяло, 75), Фофана, Сема — Лазанья (Пуссетто, 62), Окака (Теодорчик, 85).

Сассуоло: Консильи — Тольян (Мюлдюр, 75), Романья, Феррари, Рожерио (Кириякопулос, 86) — Обьянг, Маньянелли — Бога, Траоре, Джуричич (Распадори, 69) — Капуто.

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