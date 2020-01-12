Италия

Football.ua представляет анонс центрального матча 19-го тура чемпионата Италии между Ромой и Ювентусом.

Ничья в поединке Интера и Аталанты не оставляет шансов Ювентусу и Роме: в матче 19-го тура обе команды обязаны играть на победу.

Рома – Ювентус

Воскресенье, 12 января, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Марко Гуида. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

В поединке четвертой и второй команд Серии А Рома постарается не только вернуть себе четвертое место, на которое взобралась Аталанта, но и показать, что поражение от Торино, в котором "волки" нанесли 31 удар по воротам соперника, но проиграли (0:2), было не более, чем досадным недоразумением.

Что касается Ювентуса, то чемпион Италии уже оправился от двух поражений от Лацио, доказав это в поединке против Кальяри (4:0), который стал настоящим бенефисом Криштиану Роналду (3 гола и 1 ассист).

Не сумев удержать победный счет в дерби Ломбардии, Интер, тем не менее, единолично занял первую строчку в турнирной таблице. Но в то же время "змеи" предоставили конкурентам отличный шанс самим стать лидерами. Надо всего лишь взять три очка в Риме.

В прошлом сезоне "джаллоросси" обыграли «бьянконери», а в последний раз в Серии А Ювентус проиграл Роме два матча подряд четверть века назад — в 1995 году.

Рома продолжает страдать от большого количества травм, и это стало уже привычным для Паулу Фонсеки. В лазарете находятся Фасио, Клюйверт, Пасторе, Мхитарян, Сантон и Дзаппакоста, однако Кристанте уже "выписался", а из Бразилии вернулся Бруно Перес, игравший на правах аренды за Спорт Ресифи.

У Ювентуса таких проблем нет. Лечатся Кьеллини и Хедира, а Бентанкур дисквалифицирован. Не в идеальной форме находится Рэмси, которого Маурицио Сарри мог бы использовать в роли "треквартисты". Так что скорее всего в атаке выйдет тройка в составе Роналду, Дибалы и Игуаина.

В средней линии компанию Пьяничу составят Матюиди и отлично проявивший себя в прошлом туре Рабио.

Интересные факты

– Команды провели между собой 184 матча во всех турнирах: 46 побед Ромы, 86 — Ювентуса и 51 ничья.

– Рома принимала Ювентус в Серии А 86 раз: 32 победы, 25 поражений и 29 ничьих.

– Рома не проигрывает Ювентусу дома 5 матчей во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Рома — Ювентус завершился со счетом 2:0.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Дзаппакоста, Пасторе, Фасио, Мхитарян, Сантон, Клюйверт — Бентанкур, Кьеллини, Хедира.

Под вопросом: Кристанте, Спинаццола (оба — Рома).

прогноз 0:0

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