Италия

Football.ua подводит итоги 19-го тура чемпионата Италии.

В заключительном туре первого круга первенства Серии А составители календаря подарили нам целую обойму матчей, которые могли бы стать украшением любого турнира. Чьи-то надежды они оправдали, кого-то расстроили, но скучать ни в одном из них не пришлось.

Чтобы окончательно закрыть первый круг, осталось еще сыграть между собой Вероне и Лацио, но это уже другая история.

Результаты тура

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 19 ТУР

Открывавший программу тура поединок на Сардинии между Кальяри и Миланом сложно отнести к шедеврам мирового футбольного искусства, зато он позволил сделать три четких вывода, которые могут существенно повлиять на распределение мест в зоне еврокубков.

Первое: Стефано Пьоли удалось наладить игру Милана в защите, если, конечно, отбросить катастрофу в Бергамо, где "россонери" просто провалились — 0:5. В последних шести матчах "дьяволы" четыре сыграли на "ноль", причем ворота Милана не смогли поразить довольно уверенно чувствующие себя в чужой штрафной площадке Парма, Сассуоло, Сампдория и Кальяри.

Второе: переход на 4-4-2 с парой форвардов Ибрагимович-Леау себя оправдал, поскольку забили оба, пусть и лишь во втором тайме.

Третье: "сказка" Роландо Марана и его Кальяри закончилась. Четыре поражения подряд перечеркнули призрачные надежды на место в топ-четверке, а с учетом того, что набирают ход Парма, Торино и тот же Милан, "островитянам" будет проблематично сохранить позицию даже в зоне Лиги Европы.

Пока сложно судить о том, чего ждать на финише сезона от Наполи. Да, команда Гаттузо проиграла два последних матча, но это были поединки против Интера (на тот момент — лидера Серии А) и Лацио, который некоторые эксперты считают самой совершенной на данный момент командой итальянского чемпионата. Причем оба поражения "партенопеи" привезли сами себе, допуская нелепые ошибки.

Лацио, судя по всему, слишком мечтал установить свою рекордную победную серию в чемпионате, и это сказывалось на действиях команды Симоне Индзаги. Возможно, матч так бы и завершился со счетом 0:0, но Оспина, сменивший в «рамке» травмированного Мерета, решил вспомнить своего знаменитого коллегу-соотечественника Игиту.

Результаты обоих колумбийских вратарей оказались идентичными: попытка Игиты обыграть один в один камерунца Роже Милла на ЧМ-1990 поставила крест на путевке его сборной в четвертьфинал, а желание Оспины "унизить" Иммобиле привело к тому, что лучший бомбардир Серии А пополнил свой голевой счет.

Но все-таки незаинтересованные любители футбола в субботу куда больше ждали матча в Милане, где Интер в одном из дерби Ломбардии принимал Аталанту. Этот поединок многие называли тестом "нерадзурри" (это относится к обеим командам, клубные цвета которых совпадают) на готовность реально претендовать на чемпионство.

Аталанта оказалась на грани катастрофы (1:7 2017-го, естественно, не случилось бы, но тем не менее) по двум причинам: первая — провал в обороне, который привел к тому, что Лукаку и Мартинес соорудили гол на пустом месте, и вторая — стартовый состав команды Джан Пьеро Гасперини.

Несмотря на то, что Дуван Сапата еще не набрал оптимальных кондиций и лишь разок вышел на замену в матче против уже остановившейся (0:5) Пармы, тренер "богини" решил рискнуть и выпустил колумбийца в "старте". В итоге Дуван был статистом в невероятно динамичной игре, и даже если ему удавалось куда-то вставить ногу или голову, удары получались неточные или слабые.

В итоге более, чем половину матча, Аталанта играла в 10 с половиной футболистов, что аж никак не было плюсом для гостей. Все кардинально поменялось после того, как вместо Сапаты вышел Малиновский и команда заиграла, как и советовали некоторые (в том числе и Football.ua) — без чистого форварда с атакующей тройкой в составе Руслана и Гомеса с Иличичем.

Начали возникать моменты у ворот Хандановича, тот же Малиновский был одним из самых заметных на поле, и хотя после пары обрезок в центре поля Гасперини готов был его убить, именно Руслан потряс своим ударом штангу, от его плеча мяч попал к сравнявшему счет Госенсу, и именно его завалил в штрафной за считанные минуты до конца Бастони.

Увы, но к тому моменту на поле уже появился еще один колумбиец, в готовности к матчу которого также были сомнения. Муриэль, забивший четыре из своих десяти голов с "точки", свою дуэль Хандановичу проиграл...

А что же Интер? А Интер в целом напоминал очень агрессивную собаку средних размеров: укусила до крови, вцепилась в ногу, и отодрать ее невозможно, и идти с ней на ноге сложновато — эдакий бульдожка. Причем во втором тайме этот "зверь" уже просто висел на "штанине", оставив попытки добраться до "мяса".

В очередной раз вступив в полемику с болельщиками по поводу стиля игры команды, Антонио Конте как-то призвал их видеть "стакан наполовину полным, а не наполовину пустым". И вот аналогия со стаканом очень показательна.

Первая половина (та, которая полная) — это сумасшедшее движение и высочайший прессинг, который практически не позволял сопернику ничего сделать (оставим на совести арбитра хватание руками за ноги Толоя, которое было обязано привести к пенальти в ворота Интера). Вторая (та, что пустая) — отчаянные попытки любой ценой не пропустить.

И это происходит с Интером уже далеко не в первый раз. И ладно бы речь шла о матчах против Барселоны или той же Аталанты, но порой Интер отчаянно отбивается в концовке и от аутсайдеров. Кстати, коллеги из ОРТА подсчитали, что если бы матчи Серии А состояли только из одного тайма, то "нерадзурри" были бы уже практически недосягаемы для конкурентов. Надо что-то решать, Мистер Конте.

Ровно на сутки Интер стал единоличным лидером и молился на Рому, принимавшую Ювентус. И тень надежды на то, что удастся закончить первый круг на первом месте, теплилась до самого конца поединка на Стадио Олимпико.

Ювентус в Риме выступил практически в роли Интера в Милане, вот только "старая синьора" не ограничилась одним голом на первых минутах, а забила дважды. И если бы использовала свои моменты до перерыва, то превратила бы второй тайм в пустую формальность.

Стоит отдать должное Роме: обескровленная (по традиции) кадровыми проблемами, команда Паулу Фонсеки прилично потерзала чемпиона. Преимущество по владению мячом (53,1% — 46,9%), по ударам (22 — 5), ударам в створ (6 — 4), угловым (13 — 2) было на стороне "волков", вот только забить удалось лишь раз.

К сожалению, обе команды потеряли еще до перерыва по игроку, порвавшему «кресты»: первым покинул поле защитник Ювентуса и автор первого гола Демирал, а спустя без малого 20 минут полузащитник Ромы Дзаньоло. Для обоих сезон, по видимому, завершен.

Что касается остальных матчей, то в них удалось четче очертить список претендентов на отправку в Серию В. Последняя четверка свои матчи дружно проиграла, и на данный момент определять "четвертого лишнего" будет Лечче (Евгений Шахов в заявку на матч против Пармы не попал), Дженоа, Брешия и СПАЛ, умещающиеся в интервал трех очков.

На 4 очка оторвалась от аутсайдеров Сампдория, выдавшая феерический камбэк в поединке против забившей первой Брешии. Стоит отметить "проснувшегося" Квальяреллу — на счету лучшего бомбардира прошлого сезона дубль.

Также удалось отодвинуться от опасной зоны одержавшим победы Фиорентине и Удинезе, причем если "фиалки", одержавшие вторую победу под руководством Беппе Якини, с немалым трудом дожали СПАЛ, то победа "зебрят" над непосредственным конкурентом и недавним соседом по иурнирной таблице получилась куда более эффектной.

Победы Торино над Болоньей и Пармы над Лечче помогли "быкам" и "крестоносцам" вернуться в число соискателей путевок в еврокубки.

Нельзя не отметить и Верону, обыгравшую Дженоа: новичок Серии А, пусть и по дополнительным показателям, но опережает Милан, и до "полупроходного" в Европу 7-го места его отделяет лишь три очка (и это при матче в запасе).

Интересные факты

– Златан Ибрагимович (38 лет и 100 дней) стал пятым в списке самых возрастных голеадоров Милана в Серии А.

– Лацио и Рома провели домашние матчи на Стадио Олимпико в течение двух дней второй раз в истории Серии А (первый — в сезоне-1988/89).

– Лацио впервые в своей истории одержал 10 побед подряд в Серии А.

– Несмотря на то, что Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес набрали в первом круге 27 очков по системе «гол+пас», впервые один из них (Лукаку) помог другому (Мартинесу) поразить ворота соперника Интера.

– Самир Ханданович парировал 24 из 79-ти пенальти, назначенных в его ворота в Серии А.

– Родриго Де Поль (Удинезе) впервые в своей карьере забил в трех матчах Серии А подряд.

– Фабио Квальярелла (Сампдория) — самый возрастной игрок (36 лет и 344 дня на момент матча против Брешии) пяти ведущих европейских чемпионатов, которому удалось оформить дубль в сезоне-2019/20.

– Мерих Демирал стал первым турецким футболистом, забившим за Ювентус в Серии А.

– Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории Ювентуса, которому удалось забить по 14 мячей в первом круге разных сезонов. Первым был Джон Хансен (1950/51, 1951/52, 1952/53).

– Андреас Корнелиус (Парма) является лучшим "джокером" Серии А в нынешнем сезоне — 4 гола после выхода на замену. В пятерке ведущих европейских чемпионатов он уступает по этому показателю только Анхелю Родригесу (Хетафе) — 6.

Сборная тура

Игрок тура

Гол тура

Чиро Иммобиле (Лацио) в матче против Наполи:



Сэйв тура

Самир Ханданович (Интер) в матче против Аталанты:



Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 19 15 3 1 37 18 19 48 2 Интер 19 14 4 1 40 16 24 46 3 Лацио 18 13 3 2 41 17 24 42 4 Аталанта 19 10 5 4 49 26 23 35 5 Рома 19 10 5 4 34 21 13 35 6 Кальяри 19 8 5 6 33 29 4 29 7 Парма 19 8 4 7 26 25 1 28 8 Торино 19 8 3 8 25 26 -1 27 9 Верона 18 7 4 7 21 21 0 25 10 Милан 19 7 4 8 18 24 -6 25 11 Наполи 19 6 6 7 28 26 2 24 12 Удинезе 19 7 3 9 17 28 -11 24 13 Болонья 19 6 5 8 28 31 -3 23 14 Фиорентина 19 5 6 8 23 29 -6 21 15 Сассуоло 19 5 4 10 30 34 -4 19 16 Сампдория 19 5 4 10 19 28 -9 19 17 Лечче 19 3 6 10 22 38 -16 15 18 Дженоа 19 3 5 11 20 38 -18 14 19 Брешия 19 4 2 13 17 36 -19 14 20 СПАЛ 19 3 3 13 12 29 -17 12

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ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 20 ТУР

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