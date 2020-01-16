Италия

Нападающий Патрик Кутроне прокомментировал свой переход в Фиорентину.

Патрик Кутроне, пришедший в Фиорентину из Вулверхэмптона, отметился голом в матче 1/8 Кубка Италии и помог "фиалкам" обыграть Аталанту.

"В футболе, как и в жизни, легко ничего не дается, – сказал Патрик на пресс-конференции. – Я упорно тренировался, был готов на 100%, потому и забил. Хотя, конечно, забить первый гол в новой команде — это непередаваемые ощущения! Я рад, что оказался в Фиорентине, и благодарен Милану и Вулверхэмптону, которые помогли мне поверить в себя. Теперь все мои мысли связаны с успехом Фиорентины и мечтой попасть в состав сборной Италии на Евро-2020".

22-летник Кутроне выступал за национальную сборную Италии (1 матч, 0 голов), Милан (90, 27) и Вулверхэмптон (24, 3).

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