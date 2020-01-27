Италия

Наставник Ювентуса прокомментировал поражение в матче против Наполи.

Наполи на своем поле принимал Ювентус в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Подопечные Дженнаро Гаттузо находятся в кризисе, однако они нашли в себе силы обыграть "бьянконерри" в принципиальной игре (2:1).

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри высказался о неудовлетворительном для своей команды результате, поздравив игроков своего бывшего клуба.

"Мы были пассивны на протяжении всего матча, поскольку думали, что сможем играть в медленном темпе, делая пять касаний перед передачами. Это была плохая игра, у нас был неправильный подход".

"Мы поставили Наполи в ситуацию, когда им нужно было сделать минимум для того, чтобы победить нас. Мы постоянно опаздывали, играя в замедленном темпе. Ничего не получалось у каждого игрока команды".

"Я рад за ребят из Наполи, потому что я всегда буду любить их. Если проигрывать, то я бы предпочел помочь Наполи справиться с текущими проблемами. Я хотел бы, чтобы они продолжили побеждать и на следующей неделе", — приводит слова Сарри Football Italia.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи — Ювентус.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.