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Football.ua — про самые важные трансферы минувшей недели.

Зимнее трансферное окно 2020 года проходит не самым бурным образом, но некоторые значимые трансферы на прошлой неделе нам уже подарило. Дани Ольмо не дождался предложения Барселоны, Антонио Конте продолжает собирать чемпионский состав в Интере, Реал переманил талантливого Рейнира, Одриосола попытается засиять в Баварии, а Карпаты продолжают терпеть бедствие, теряя важных игроков.

Дани Ольмо. Из Динамо З в РБ Лейпциг.



Самым неожиданным трансфером минувшей недели стал переход Дани Ольмо из Динамо З в РБ Лейпциг. Долго ходили слухи о том, что трансфер испанца в Барселону — почти решенный вопрос. Однако "быки" здорово сориентировались и переманили полузащитника. Трансферная политика немецкого клуба продолжает вызывать восхищение, но это уже ни для кого не новость.

Другое дело, что несколько удивил, в хорошем смысле, Ольмо. До перехода Холанда в Боруссию Д было вообще сложно сказать, что молодые игроки выбирают лучший вариант для своего развития, но норвежец, а вслед и Ольмо доказали, что данная тенденция изменяется. Что еще говорить, если испанец четыре раза отказал Баварии перед трансфером в Лейпциг?

Только время покажет правильный ли выбор сделал Ольмо, но можно быть уверенными, что Нагельсманн будет делать ставку на испанца, а потому тот получит необходимую почву для роста. Вероятно, уже через 1,5 сезона Ольмо будет одним из главных лотов на трансферном рынке, за который сразятся самые большие "акулы".

Виктор Мозес. Из Челси в Интер.



Антонио Конте продолжает собирать АПЛ в Серии А. К Лукаку, Санчесу и Янгу присоединился Мозес, а еще на подходе Эриксен. Имя итальянского специалиста позволило заманить в Интер очень солидных исполнителей. Конте работал вместе с Мозесом в Челси, где выжимал из нигерийца максимум пользы.

Нет сомнений, что Мозес вновь сможет вписаться в построения Конте и будет приносить пользу Интеру. Тот же Янг уже успел отличиться результативной передачей. Ювентус уступил Наполи и теперь подопечные Конте отстают от соперника на три балла. К тому же, Лацио не выбывает из борьбы, а потому самое интересное в Серии А впереди — Конте нужны самые сильные и опытные игроки.

Рейнир. Из Фламенго в Реал



Сложно делать какие-то прогнозы относительно будущего бразильца в Реале, но Рейнир — игрок одаренный. Другой вопрос, как мадридцы смогут огранить этот алмаз. Вряд ли полузащитник сразу будет подпускаться к играм за основной состав. Ему нужно время на адаптацию в европейском футболе, чтобы в будущем стать частью обоймы Зидана.

Наверное, уже вскоре Рейнир оправится в какой-то клуб из второй половины турнирной таблицы Испании. Также нужно понимать, что найти прямого конкурента в старте Реала для бразильца трудно. У мадридцев нет ярко выраженного центрального атакующего полузащитника, а потому Зидану придется немного менять схему, чтобы использовать бразильца на его основной позиции.

Альваро Одриосола. Из Реала в Баварию.



Одриосола после перехода в Реал так и не смог зарекомендовать себя с лучшей стороны, а потому с треском проиграл конкуренцию Карвахалю. Делать ставку уже на следующий сезон тоже не приходится, ведь из аренды вернется Ашраф Хакими, который показывает очень высокий уровень футбола в Боруссии Д.

У Баварии в этом сезоне существенные проблемы в линии обороны. Дэвису приходится играть слева в защите из-за недостатка кадров, несмотря на то, что он атакующий игрок. Одриосола однозначно будет получать шансы. Испанцу нужно показать себя с лучшей стороны, чтобы иметь хорошие предложение продолжения карьеры летом.

Десна продолжает укрепляться, Карпаты теряют лидеров



Алексей Гуцуляк. Из Карпат в Десну.

Андрей Тотовицкий. Из Шахтера в Десну.

Йоонас Тамм. Из Лиллестрема в Десну.

Назар Вербный, Александр Кучер, Сергей Вакуленко и Алексей Ковтун. Из Карпат

Роман Пидкивка. Из Карпат.

"Северяне" провели еще несколько трансферов, которые вызывают восхищение. Десна вовремя подсуетилась и подобрала одного из лучших игроков Карпат этого сезона, а также откопала Тотовицкого в Шахтере, иначе не скажешь. Андрей давно уже не появлялся на поле в футболке "горняков" и давно нуждался в новом вызове. Тамм — остается немного загадочным персонажем, уровень которого сложно определить, однако что-то в нем "северяне" нашли, ведь эстонец стал первым легионером в команде.

Что касается львовян, то сложно представить, кто же будет бороться за сохранение "прописки" Карпат в УПЛ в этом сезоне. Чуть ли не все лидеры команды ушли. Романа Санжара ждет очень тяжелая оставшаяся часть сезона, однако мы уже не раз видели красивые истории в украинском футболе, сродни Кривбассу, который без зарплат, воды на стадионе и прочего добивался хороших результатов. Только вот та команда имела куда больше опытных игроков, чем нынешние Карпаты.

Чичарито. Из Севильи в Лос-Анджелес Гэлакси.



Сложно найти людей в мировом футболе, у которых сложилось негативное впечатление от Чичарито. Мексканец везде был любимчиком и очень часто забивал важные голы. Нападающий перебрался в МЛС, а потому, наверное, можно говорить о том, что в европейском футболе мы его уже вряд ли увидим. Чичарито получит должную порцию славы и любви, ведь он станет прямой заменой Златану Ибрагимовичу в Лос-Анджелес Гэлакси. Чичарито и Вела, который здорово "зажигал" в прошлом сезоне, смогут устроить мексиканское сражение на территории США.

Джек Робинсон. Из Ноттингем Форрест в Шеффилд Юнайтед.

Карл Экамби. Из Вильярреала в Лион.

Рей Манай. Из Альбасете в Барселону.

Ловре Калинич. Из Астон Виллы в Тулузу.

Амир Ррахмани. Из Вероны в Наполи.

Андрей Борячук. Из Шахтера в Ризеспор.

Кевин Бонифаци. Из Торино в СПАЛ.

Валентино Лазаро. Из Интера в Ньюкасл.

Михайло Перович. Из Будучности в Зарю.

Тодор Петрович. Из Ворсклы.

Хесус Вальехо. Из Реала в Гранаду.

Йохан Джуру. В Сьон.

Станислав Кулиш. Из Днепра-1.

Йоонас Тамм. Из Лиллестрема в Десну.

Луи Барри. Из Барселоны в Астон Виллу

Себастьян Эрикссон. Из Гетеборга в Дженоа

Лоренцо Тонелли. Из Наполи в Сампдорию

Андраж Шпорар. Из Слована в Спортинг Л

Александр Бандура. Из Львова.

Педро. Из Фиорентины в Фламенго.

Хосеп Мартинес. Из Лас-Пальмас в РБ Лейпциг.

Ицуки Урата. Из Зари.

Рикардо Сапонара. Из Дженоа в Лечче.

Леннар Чиборра. Их Хераклеса в Аталанта.

Младен Бартулович. В Ингулец.

Дейверсон. Из Палмейрас в Хетафе.

Леонардо Кампана. Из Барселоны Г в Вулверхэмптон.

Александр Сафронов. Из Днепра-1 в Левадию.

Эвер Банега. Из Севильи в Аль-Шабаб.

Набиль Бенталеб. Из Шальке в Ньюкасл.

Даниэль Романовский и Назар Вербный. В Олимпик.

Владислав Нехтий. Из Колоса в Авангард.

Иан Поведа. Из Манчестер Сити в Лидс.

Марвин Зегелаар. Из Уотфорда в Удинезе.

Матеус Перейра и Алехандро Маркес. В Барселону и Ювентус.