Италия

Полузащитник Удинезе Антонин Барак до конца сезона будет выступать за Лечче.

Удинезе отправил Антонина Барака в аренду в Лечче до июня 2020 года — сообщил официальный сайт "джаллоросси".

Барак, Евгений Шахов и арендованный в январе у Кальяри Алессандро Дейола являются прямыми конкурентами за место в центре полузащиты, при том, что основными игроками "волков" в центре являются Панайотис Тахцидис (ближе к обороне) и Марко Манкозу (ближе к атаке). А есть еще Якопо Петриччоне и Зан Майер...

25-летний Барак является игроком национальной сборной Чехии (12 матчей, 5 голов), а на клубном уровне выступал за Пршибрам (15 матчей во всех турнирах, 4 гола), Влажим (27, 5), пражскую Славию (42, 9) и Удинезе (51, 8).

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