Италия

Переговоры о переходе Кшиштофа Пьонтека в Тоттенхэм продолжаются.

Милан отказался вести переговоры с Гертой, заинтересовавшейся нападающим "россонери" Кшиштофом Пьонтеком — сообщает Sky Sports.

В то же время "дьяволы" продолжают обсуждать трансфер Пьонтека с Тоттенхэмом.

Милан год назад купил Пьонтека у Дженоа, где тот демонстрировал феноменальную результативность (19 голов в 21-м матче) за 35 миллионов евро, однако после перехода поляк стал забивать намного меньше: 11 голов в 21-м матче во второй половине сезона-2018/19 и 5 голов в 20-ти матчах первой половины сезона-2019/20.

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