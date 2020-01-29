Италия 29 января 2020, 14:56 Милан не отпустил Пьонтека в Герту Переговоры о переходе Кшиштофа Пьонтека в Тоттенхэм продолжаются. Кшиштоф Пьонтек, Getty Images 29 января 2020, 14:56 Милан отказался вести переговоры с Гертой, заинтересовавшейся нападающим "россонери" Кшиштофом Пьонтеком — сообщает Sky Sports. В то же время "дьяволы" продолжают обсуждать трансфер Пьонтека с Тоттенхэмом. Милан год назад купил Пьонтека у Дженоа, где тот демонстрировал феноменальную результативность (19 голов в 21-м матче) за 35 миллионов евро, однако после перехода поляк стал забивать намного меньше: 11 голов в 21-м матче во второй половине сезона-2018/19 и 5 голов в 20-ти матчах первой половины сезона-2019/20. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Кшиштоф Пьонтек Команды Герта Милан Тоттенхэм Источники Sky Sports Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте