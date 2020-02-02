Италия

Шведский нападающий не поможет команде, однако в список потенциальных участников встречи попали новички.

Златан Ибрагимович пропустит поединок против Вероны — опытный форвард не попал в заявку команды из-за болезни.

Тем не менее, в составе оказались новички Асмир Бегович и Алекс Салемакерс, а также вернувшийся Диего Лаксальт.

Полный список игроков:

Вратари: Бегович, А. Доннарумма, Д. Доннарумма;

Защитники: Калабрия, Конти, Габбья, Эрнандес, Лаксальт, Мусаккьо, Романьоли;

Полузащитники: Бонавентура, Брешиани, Чалханоглу, Кессье, Пакета, Салемакерс;

Нападающие: Кастильехо, Леау, Мальдини, Ребич.

Матч Милан — Верона состоится в воскресенье, 2 февраля. Начало в 16:00 по киевскому времени.

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