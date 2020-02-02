Шведский нападающий не поможет команде, однако в список потенциальных участников встречи попали новички.
ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ, ФОТО GETTY IMAGES
02 февраля 2020, 10:44
Златан Ибрагимович пропустит поединок против Вероны — опытный форвард не попал в заявку команды из-за болезни.
Тем не менее, в составе оказались новички Асмир Бегович и Алекс Салемакерс, а также вернувшийся Диего Лаксальт.
Полный список игроков:
Вратари: Бегович, А. Доннарумма, Д. Доннарумма;
Защитники: Калабрия, Конти, Габбья, Эрнандес, Лаксальт, Мусаккьо, Романьоли;
Полузащитники: Бонавентура, Брешиани, Чалханоглу, Кессье, Пакета, Салемакерс;
Нападающие: Кастильехо, Леау, Мальдини, Ребич.
Матч Милан — Верона состоится в воскресенье, 2 февраля. Начало в 16:00 по киевскому времени.
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