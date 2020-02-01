Италия

Тренер Милана Стефано Пьоли столкнулся с кадровыми проблемами перед матчем 22-го тура чемпионата Италии против Вероны.

В поединке 22-го тура первенства Серии А против Вероны Милан не сможет рассчитывать на ряд ключевых исполнителей.

"Верона находится в отличной форме, и наверняка приедет в Милан за победой, – сказал на предматчевой пресс-конференции тренер «россонери» Стефано Пьоли. – У нас же есть определенные проблемы. В последние два-три дня болеют Ибрагимович и Кьяер. У них вирусная инфекция, и я не думаю, что мы сможем на них рассчитывать. Проблемы с мышцами у Крунича, есть и другие потери".

"При этом я считаю, что мы хорошо провели трансферную кампанию, и у нас найдется кем заменить отсутствующих. Будет играть Ибрагимович или нет — это не вопрос жизни или смерти, как кому-то кажется. Гораздо важнее, что все футболисты понимают, что ради победы надо отдаваться без остатка, и в этом залог наших будущих успехов".

Матч Милан — Верона состоится в воскресенье, 2 февраля. Начало в 16:00 по киевскому времени.

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