Боевая ничья и удаление в обзоре матча Аталанта — Дженоа

Италия

Аталанта не смогла обыграть Дженоа в матче 22-го тура чемпионата Италии.

После разгрома Торино в прошлом туре поклонники Аталанты ждали "продолжения банкета" в поединке против Дженоа.

Однако "богиня" взяла за правило помогать на своем стадионе борцам за выживание: сначала проиграла в Бергамо СПАЛу, а теперь устроила перестрелку с генуэзцами.

Гости заканчивали матч в меньшинстве, но удержали ничью.

Аталанта – Дженоа 2:2

Голы: Толой, 12, Иличич, 35 – Кришито, 19 (с пенальти), Санабрия

Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Джимсити – Хатебур, де Роон, Пашалич (Фрелер, 54), Госенс – Иличич (Муриэль, 76), Сапата (Малиновский, 63), Гомес

Дженоа: Перин – Бираски, Ромеро, Мазьелло – Гильоне (Голданига, 90+2), Берами, Шене, Стураро, Кришито – Пинамонти (Дестро, 86), Санабрия (Кассата, 83)

Предупреждения: Палашич, де Роон – Берами, Ромеро, Кассата, Перин, Кришито

Удален: Берами, 83.