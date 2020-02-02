Боевая ничья и удаление в обзоре матча Аталанта — Дженоа

Аталанта не смогла обыграть Дженоа в матче 22-го тура чемпионата Италии.
Getty Images
02 февраля 2020, 21:43
После разгрома Торино в прошлом туре поклонники Аталанты ждали "продолжения банкета" в поединке против Дженоа.
Однако "богиня" взяла за правило помогать на своем стадионе борцам за выживание: сначала проиграла в Бергамо СПАЛу, а теперь устроила перестрелку с генуэзцами.
Гости заканчивали матч в меньшинстве, но удержали ничью.
Аталанта – Дженоа 2:2
Голы: Толой, 12, Иличич, 35 – Кришито, 19 (с пенальти), Санабрия
Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Джимсити – Хатебур, де Роон, Пашалич (Фрелер, 54), Госенс – Иличич (Муриэль, 76), Сапата (Малиновский, 63), Гомес
Дженоа: Перин – Бираски, Ромеро, Мазьелло – Гильоне (Голданига, 90+2), Берами, Шене, Стураро, Кришито – Пинамонти (Дестро, 86), Санабрия (Кассата, 83)
Предупреждения: Палашич, де Роон – Берами, Ромеро, Кассата, Перин, Кришито
Удален: Берами, 83.
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