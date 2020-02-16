Италия

Главный тренер Аталанты прокомментировал поединок против Ромы.

Аталанта обыграла Рому в 24 туре чемпионата Италии, благодаря чему нарастила отрыв от соперника. Джан Пьеро Гасперини считает, что его команда готова бороться с любым соперником, а также считает, что имеет не лучший выбор для усиления игры.

"В этом сезоне мы приобрели опыт, который дает нам понимание того, что мы можем вновь квалифицироваться в Лигу чемпионов. Мы можем бороться с кем угодно. Рома очень сильна на своем поле, но мы верим, что можем бороться с любым соперником.

У нас были Малиновский и Пашалич на скамье запасных, в атаке лишь Муриэль, тогда как другие команды, вероятно, имеют больший выбор, чем мы. Поэтому мы должны максимально использовать наших полузащитников, чтобы забивать голы", — приводит слова Гасперини Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Рома.