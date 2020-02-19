Италия

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле рассказал об атмосфере в своей команде.

Чиро Иммобиле поведал о своих отношениях с болельшиками Лицио и товарищами по команде.

"Игра Лацио в нынешнем сезоне заслужила теплые слова болельщиков, это вдохновляет и очень приятно, – цитирует Иммобиле Sky Sport Italia. – У нас подобрался отличный коллектив, в котором царит дружба и взаимопонимание. Луис Альберто знает меня лучше, чем моя жена, Ачерби ревнует меня сильнее, чем Джессика. Корреа и Кайседо — мои лучшие друзья, а Лукас Лейва — пример во всем на поле и вне его, он настоящий чемпион. Единственная проблема — это Лаццари. Я "уволил" его с должности водителя — он совершенно не знает римских дорог".

Сейчас Иммобиле является лучшим бомбардиром в пяти ведущих чемпионатах Европы. За свою клубную карьеру он выступал за Ювентус (5 матчей во всех турнирах, 0 голов), Сиену (6, 2), Гроссето (16, 1), Пескару (37, 28), Дженоа (34, 5), Торино (48, 28), Боруссию Д (34, 10), Севилью (15, 4) и Лацио (165, 115).

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