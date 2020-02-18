Италия

Football.ua подводит итоги 24-го тура чемпионата Италии.

Не хочется забегать наперед, но, похоже, 24-й тур первенства Серии А определил команды, которым достанутся путевки в Лигу чемпионов и две из трех, которым предстоит покинуть элитный итальянский дивизион. Однако во всем остальном ясности нет.

Победы Ювентуса над Брешией и Лацио над Интером и близко не поставили точку в чемпионской гонке, и уже после следующего тура возможна (хотя и маловероятна) очередная смена лидера.

Результаты тура

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 24 ТУР

Открывали программу тура команды, которые с самого старта чемпионата обитали в низах турнирной таблицы и являлись кандидатами на понижение в классе. Однако, похоже, теперь дорожки Лечче и СПАЛа могут разойтись.

Победа далась хозяевам непросто, но все же "волки", в составе которых уже в первом тайме вышел вместо травмированного Фалько Евгений Шахов, взяли три очка, и опережают своего соперника на 10 пунктов.

Подопечные Фабио Ливерани могли бы вздохнуть с облегчением после трех побед подряд, если бы не неожиданный результат матча в Болонье, где местная команда принимала еще одного обитателя зоны вылета — Дженоа.

Трудно объяснить разгром, учиненный команде Синиши Михайловича. Хозяева превосходили гостей практически по всем игровым показателям, но мячи влетали только в их ворота.

В итоге Болонья не только упустила шанс подняться на шестое место, но и потеряла из-за удалений двух ключевых игроков — Схутена и Денсвила.

Дженоа, хоть и осталась в зоне вылета, но от спасительного 17-го места, на котором расположилась Сампдория, "грифонов" отделяет всего одно очко, а от Лечче, занимающего ступеньку выше — на три.

А дальше в бой вступила "тяжелая артиллерия" – Аталанта и Рома, которые очень далеки от возни в низах турнирной таблицы. В итальянских СМИ встречу в Бергамо окрестили "плей-офф за четвертое место", причем это в куда большей степени касалось Ромы.

Подопечные Паулу Фонсеки отставали от соперника на три очка, и поражение отбросило бы их от зоны Лиги чемпионов на практически недосягаемое расстояние, учитывая то, в каком состоянии сейчас пребывают "джаллоросси".

И-за кадрового кризиса римляне просто не в состоянии играть так, как хочет тренер: агрессивно и диктуя свою волю сопернику. Просто не хватает сил, поскольку те, которые покидают постепенно пустеющий лазарет, еще не готовы на 100 процентов, а те, кому посчастливилось избежать травм, играют на пределе своих возможностей.

Это вовсе не значило, что Рому можно было брать голыми руками, что и доказал под занавес первого тайма Джеко. И с учетом того, что Аталанта продолжает чередовать яркие фейерверки с натужными победами, этот мяч мог создать ей определенный проблемы.

Впрочем, после перерыва справедливость восторжествовала, и бергамаски, которым уже в среду предстоит дебют в плей-офф Лиги чемпионов, свой локальный "плей-офф" выиграли.

Практически в самом начале второго тайма Паломино восстановил равновесие в счете, а потом, как и в матче 23-го тура во Флоренции, сработала замена Джан Пьеро Гасперини. Правда, на сей раз забил не Малиновский, а Пашалич, отличившийся спустя 19 секунд после выхода на поле.

Не обошлось противостояние с "волками" и без Руслана, правда, на сей раз полузащитник сборной Украины вступил в игру лишь за 7 минут до окончания основного времени.

Уже в воскресенье отличный шанс сократить расстояние от Ромы до двух очков упустила Верона, причем главный сюрприз нынешнего сезона, не проигрывающий в девяти турах подряд, не только не сумел обыграть Удинезе, не знающий радости побед в последних пяти матчах чемпионата, но и выглядел явно похуже соперника.

Наверное, никто не сомневался, что 16 февраля Ювентус, пусть на время, но вернет себе лидерство в Серии А. Даже решение Маурицио Сарри предоставить отдых раззабивавшемуся в последнее время Криштиану Роналду не сулило никаких проблем в поединке против Брешии.

Гости из Ломбардии, уверенно занимавшие предпоследнее место, прибыли в столицу Пьемонта в совершенно разобранном состоянии. По разным причинам Брешия потеряла половину основного состава, а самыми главными потерями стали основной вратарь Йоронен, "моторчик" команды Тонали и форвард Торрегросса.

Ко всем бедам добавился и тяжелый "нокдаун" второго голкипера Альфонсо, который, покидая поле на 10-й минуте, явно плохо осознавал, что происходит вокруг. Пришлось выходить третьему вратарю Андреначчи, для которого это был дебют в Серии А. Плюс к середине первой половины матча Брешия осталась в меньшинстве после удаления Айе.

При таких раскладах "старая синьора" должна была просто разорвать соперника, тем более, что экономить силы не было смысла, ведь Лига чемпионов для Юве продолжится лишь 26 февраля, а в следующем туре ждет встреча со СПАЛом.

Тем не менее, оказалось, что карнавала не будет. "Сарризмом" в игре Ювентуса по-прежнему и не пахнет, а тут еще и сложилось впечатление, что все "бьянконери" подсознательно ищут на поле Роналду, что, естественно, никак помочь команде не могло.

Впрочем, Дибала еще в первом тайме блестяще исполнил штрафной, во втором защитники гостей "зевнули" Куадрадо, и столь нужная победа была добыта. Кроме заветных трех очков, трибуны Альянц Арены искренне обрадовало еще одно событие: вернулся на поле капитан "бьянконери" Джорджо Кьеллини, оправившийся после травмы, полученной еще в августе прошлого года.

Если в Турине действо было не особо ярким, то в Генуе Фиорентина разошлась не на шутку. После двух поражений подряд (правда, против очень непростых соперников — Ювентуса и Аталанты), "фиалки" просто не оставили камня на камне от Сампдории.

Также на выезде в параллельном матче Парма смогла обыграть Сассуоло, до этого выигравшего два поединка кряду. Единственный мяч, принесший победу "крестоносцам", записал на свой счет Жервиньо.

Клуб и ивуариец очень вовремя смогли найти общий язык после конфликта из-за не состоявшегося в январе расставания, и теперь Парма смогла догнать Верону.

Понемногу подбирается к зоне Лиги Европы и Наполи. Если бы не непонятное поражение в предыдущем туре от Лечче, то можно было бы сказать, что Дженнаро Гаттузо наконец-то расшевелил свою команду, и "партенопеи" перестали быть тенью самих себя.

Во время визита на Сардинию обыграть Кальяри неаполитанцам частично помог случай. Из-за воспалившегося колена Милика в "основе" появился Мертенс, который и стал автором победного гола и еще на шаг приблизился к титулу лучшего бомбардира в истории клуба.

И вот наступил кульминационный момент: на Стадио Олимпико, трибуны которого собрали более 60 000 зрителей, вышли Лацио и Интер, устремившиеся в погоню за убежавшим в небольшой отрыв Ювентусом.

Могло показаться, что поначалу команды немного осторожничали, постоянно помня об обороне, хотя и используя любую возможность для вылазок вперед. До самого конца тайма реализовать ни один из немногочисленных моментов не удавалось вплоть до того момента, когда Стракоша не совсем удачно парировал удар Кандревы на набегавшего Янга.

К счастью для хозяев, им удалось довольно быстро отыграться благодаря пенальти, реализованного Иммобиле, а затем, когда Симоне Индзаги бросил в бой Лаццари и Корреа, Милинкович-Савич очень хладнокровно разобрался в суматохе у ворот Паделли и отправил в сетку мяч, который оказался победным.

Поклонники Интера считают, что именно присутствие в воротах Паделли, а не травмированного Хандановича, во многом решило исход поединка. Да, второй вратарь "змеев" порой действовал неплохо, а при выходе Иммобиле один на один попросту спас "нерадзурри", но чувствовалось отсутствие налаженной коммуникации между голкипером и защитниками.

При Хандановиче защитники просто не обращали внимания на то, что творится у них за спиной, зная, что Самир всегда окажется в нужное время в нужном месте, а здесь приходилось играть за себя и с оглядкой на "того парня".

Еще одним поводом для беспокойства было присутствие на поле, хоть и не со стартового свистка, Эриксена. От распиаренного при переходе датчанина ждут мгновенного чуда, но пока складывается впечатление, что ни Кристиан еще не понял, как ему взаимодействовать с новыми партнерами, ни сам Антонио Конте не определился, в какое место его "ожерелья" впаять "бриллиант", доставленный из Лондона.

Если продолжить разговор о тренерских мыслях, то стоит отметить, что как минимум в одном моменте Индзаги переиграл своего оппонента. Еще на предматчевой пресс-конференции тренер Лацио сказал, что он знает, как нейтрализовать пару форвардов Мартинес — Лукаку, и, как оказалось, это были не просто слова. Да, Лаутаро забил, но из офсайда, а Ромелу помешал отличиться лишь отчаянный бросок Ачерби под удар, но в целом самая убийственная пара Серии А постоянно вязла в обороне противника.

Лацио, как команда, смотрелся предпочтительнее Интера. Пожалуй, единственным действительно слабым звеном был Хони, сменивший на левом фланге травмированного капитана "орлов" Лулича. От испанца не удалось дождаться традиционных для Сенада подключений на дальнюю штангу при атаках Лацио правым флангом, да и надежности боснийца при оборонительных действиях его сменщик не продемонстрировал.

В который раз приходится говорить о том, что скамейка запасных римлян не дает им возможности так же спокойно реагировать на любую кадровую потерю, как это делает Ювентус. И в свете продолжающейся чемпионской гонки преимуществом "бьянкочелести" над конкурентами видится то, что они участвуют лишь в чемпионате, а "бьянконери" и "нерадзурри" приходится еще и отвлекаться на Кубок Италии с еврокубками.

Если говорить о положительных моментах для Интера в его римском поражении, то он заключается в регламенте проведения первенства Серии А, где при равенстве очков на первое место выходят личные встречи. Поскольку "змеи" выиграли дома в первом круге 1:0, а на выезде уступили 1:2, то они обеспечили себе преимущество над одним из конкурентов.

Исходя из того, что сейчас Ювентус, Лацио и Интер уместились в трехочковый промежуток, думается, что они еще не раз поменяются местами и, вполне возможно, на финише как раз и придется учитывать дополнительные показатели.

Завершали программу тура Милан и Торино, и здесь другой команде из столицы Ломбардии повезло больше. Впрочем, говорить о везении тут не приходится. "Дьяволы" выглядели получше "быков" которых недавно с немалым трудом (в дополнительное время) выбили из Кубка Италии.

В очередной раз победу "россонери" принес Ребич. Кажется, что с приходом Ибрагимовича Милан заполучил сразу двух нападающих, поскольку за выступления в осенней части чемпионата арендованный у Айнтрахта хорват вполне мог поспорить за звание худшего трансфера Серии А и фактически отсутствовал в команде, даже выходя на поле.

Во многом тут дело и в том, что Стефано Пьоли зимой перестроил тактическую схему команды (но опять-таки это делалось "под Ибрагимовича"), адаптировав 4-4-2, а теперь экспериментируя с 4-4-1-1. Как долго соперники будут подстраиваться под такой Милан — скоро узнаем, а пока "дьяволы" сравнялись по очкам с Вероной и Пармой, оставаясь на восьмом месте лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Что до Торино, то в заслугу им можно поставить разве что боевой дух. При Морено Лонго команда не стала другой, и кажется, что эмоциональное увольнение многоопытного Вальтера Маццари после 0:11 в двух матчах может оказаться ошибкой.

Следующий тур вряд ли сулит особых изменений в раскладах на всех этажах турнирной таблицы. За редким исключением, силы команд в каждой из пар не равны, однако нынешний сезон Серии А уже принес столько сюрпризов, что так и хочется процитировать одного из литературных героев: "Я требую продолжения банкета!"

Интересные факты

– Одержав третью победу подряд в Серии А, Лечче повторил клубный рекорд, установленный в мае 2004 года.

– Марио Пашалич (Аталанта) поразил ворота Ромы спустя 19 секунд после выхода на замену. В истории Серии А быстрее после выхода на замену забивал лишь Леван Мчедлидзе (Эмполи) в марте 2015 года в матче против Сассуоло — на 14-й секунде.

– Верона впервые в своей истории не проигрывает 8 матчей Серии А с начала календарного года.

– Душан Влахович (Фиорентина) стал четвертым футболистом 2000 года рождения и позже, которому удалось забить не менее пяти мячей в Топ-5 европейских чемпионатах.

– Маурицио Сарри стал вторым тренером в истории Ювентуса, который одержал 16 побед в своих первых 17-ти домашних матчах во главе команды во всех турнирах. Первым был Карло Парола в 1860 году.

– Впервые в истории Серии А в матче 24-го тура сошлись команды, набравшие в сумме 107 очков (Интер — 54 и Лацио — 53).

– Эшли Янг (Интер) стал первым англичанином за последние 25 лет, который смог забить Лацио. В январе 1995 года это удавалось Дэвиду Платту (Сампдория).

– Лацио обновил свое рекорд по количеству набранных очков после 24-го тура Серии А — 56. Ранее лучшим показателем было 51 очко в сезоне-1998/99.

– Этрит Бериша, выступающий за СПАЛ в аренде из Аталанты, перевалил за сотню сэйвов в сезоне и лидирует по этому показателю среди вратарей Серии А — 102. У его ближайшего конкурента, Габриэла из Лечче, на 10 сэйвов меньше, но бразилец и сыграл меньше (на три матча), чем албанец.

– Милан не проигрывает дома в девяти матчах во всех турнирах. В последний раз такое удавалось "дьяволам" на рубеже 2016-го и 2017 годов.

Сборная тура

Игрок тура

Гол тура

Дрис Мертенс (Наполи) в ворота Кальяри:

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 24 18 3 3 46 23 23 57 2 Лацио 24 17 5 2 55 21 34 56 3 Интер 24 16 6 2 49 22 27 54 4 Аталанта 24 13 6 5 63 32 31 45 5 Рома 24 11 6 7 43 32 11 39 6 Верона 24 9 8 7 28 24 4 35 7 Парма 24 10 5 9 32 30 2 35 8 Милан 24 10 5 9 26 31 -5 35 9 Наполи 24 9 6 9 37 34 3 33 10 Болонья 24 9 6 9 37 39 -2 33 11 Кальяри 24 8 8 8 38 36 2 32 12 Сассуоло 24 8 5 11 38 39 -1 29 13 Фиорентина 24 7 7 10 31 35 -4 28 14 Торино 24 8 3 13 27 43 -16 27 15 Удинезе 24 7 5 12 20 36 -16 26 16 Лечче 24 6 7 11 32 45 -13 25 17 Сампдория 24 6 5 13 26 43 -17 23 18 Дженоа 24 5 7 12 27 43 -16 22 19 Брешия 24 4 4 16 21 44 -23 16 20 СПАЛ 24 4 3 17 18 42 -24 15

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ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 25 ТУР

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