Италия

До 1 марта в Ломбардии, Венето, Пьемонте, Эмилии-Романье и Лигурии футбола не будет.

Правительство Италии объявило запрет на все спортивные и прочие массовые мероприятия в регионах, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, сроком до 1 марта включительно. Также на карантин закрываются школы, университеты и прочие учебные заведения — сообщает Football Italia.

В регионах Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья, Венето и Лигурия количество заразившихся превысило 150 человек, и уже зафиксирован третий летальный исход.

Это значит, что помимо отмененных четырех матчей 25-го тура Серии А, 26-й тур также будет в лучшем случае неполным, а то и вовсе перенесен на весну.

Также велика вероятность, что запланированный в столице Ломбардии ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Интер — Лудогорец будет перенесен на нейтральное поле.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.