Италия

Эпидемия коронавируса, поразившая север Италии, принесла убытки и проблемы Ювентусу.

После объявления карантина в итальянских провинцях Ломбардия, Пьемонт, Венето, Эмилия-Романья и Лигурия до конца февраля, Ювентусу пришлось не только закрыть клубный музей до марта, но и понести серьезные финансовые потери — сообщает Gazzetta dello Sport.

После открытия биржи стоимость акций Ювентуса упала на 11%, после чего торги по ним были закрыты.

Также с проблемами могут столкнуться болельщики Ювентуса, которые собрались поддержать команду в Лионе во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против одноименного клуба, запланированного на 26 февраля.

Руководство Лиона опасается, что около 3 000 тифози из проблемного Пьемонта могут стать угрозой для здоровья местных жителей, особенно тех, кто придет на стадион.

Ранее опасения высказал Лудогорец, которому предстоит встретиться с Интером в Милане 27 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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