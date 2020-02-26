Италия

Основной вратарь Милана не успел оправиться от травмы.

Милан решил не рисковать здоровьем Джанлуиджи Доннаруммы и предоставить ему отдых в матче 26-го тура чемпионата Италии против Дженоа — сообщает Football Italia.

Джиджио получил травму в столкновении с Федерико Кьезой во время матча Фиорентина — Милан, уступив место на поле Асмиру Беговичу.

В среду, 4 марта, Милан проведет ответный матч полуфинала Кубка Италии против Ювентуса, к которому Доннарумма должен полностью восстановиться.

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