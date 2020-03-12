Италия

Не дожидаясь возобновления или окончания чемпионата СМИ публикуют символические сборные Серии А.

Чтобы отвлечь итальянских болельщиков от мрачных мыслей о коронавирусе и развлечь оставшихся без футбола тифози ОРТА предлагает свой вариант символической сборной Серии А, основанный на собственных статистических данных.

Наибольшее представительство в сборной получил лидирующий на данный момент в чемпионате Ювентус: вратарь Войцех Щесны и полевые игроки Хуан Куадрадо, Миралем Пьянич и Криштиану Роналду.

Три игрока представляют идущий вторым Лацио: Франческо Ачерби, Луис Альберто и Чиро Иммобиле.

По одному представителю в сборную делегировали Интер (Стефан де Врей), Аталанта (Йосип Иличич), Милан (Тео Эрнандес) и Наполи (Фабиан Руис).

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