Италия

Игроки и сотрудники клуба будут находиться дома.

Вслед за Ювентусом, объявившим карантин из-за заражения защитника Даниэле Ругани коронавирусом, и Миланом, аналогичное решение принял Интер — сообщает Gazzetta dello Sport.

Все футболисты и сотрудники клуба будут находиться в собственных домах до 22 марта. При этом ни у кого из них коронавирус пока не обнаружен.

Ранее сообщалось, что Интер отверг просьбу УЕФА сняться с Лиги Европы из-за угрозы коронавируса.

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