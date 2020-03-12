Италия 12 марта 2020, 16:42 Интер объявил карантин до 22 марта из-за угрозы коронавируса Игроки и сотрудники клуба будут находиться дома. Фото ФК Интер 12 марта 2020, 16:42 Вслед за Ювентусом, объявившим карантин из-за заражения защитника Даниэле Ругани коронавирусом, и Миланом, аналогичное решение принял Интер — сообщает Gazzetta dello Sport. Все футболисты и сотрудники клуба будут находиться в собственных домах до 22 марта. При этом ни у кого из них коронавирус пока не обнаружен. Ранее сообщалось, что Интер отверг просьбу УЕФА сняться с Лиги Европы из-за угрозы коронавируса. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Интер Источники ФК Интер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте