Италия

Евгений Шахов и его партнеры по Лечче отправились на вынужденный отдых.

Собравшихся в четверг, 12 марта, на утреннюю тренировку игроков Лечче посетил президент клуба Северио Стиччи Дамиани и объявил, что в связи с эпидемией коронавируса все отправляются по домам до 16 марта.

"Мы решили сделать паузу до понедельника, – цитирует главного тренера Фабио Ливерани официальный сайт Лечче. – После того, что произошло с Ругани, ситуация в корне меняется, поэтому нужны дополнительные меры предосторожности».

Ранее сообщалось о заражении коронавирусом еще одного футболиста в Серии А — нападающего Сампдории Маноло Габбьядини.

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