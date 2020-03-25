Италия

От легендарного украинского нападающего пострадала Фиорентина.

Ровно 14 лет назад, 25 марта 2006 года, Андрей Шевченко поразил ворота Фиорентины.

Тот гол стал последним для украинского нападающего в Серии А, а Милан выиграл поединок со счетом 3:1.

Видео гола (смотреть с 2:00):

Суммарно Андрей Шевченко провел 322 поединка за Милан, забив 175 голов и сделав 29 результативных передач.

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