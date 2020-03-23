Италия

Украинский специалист высказался о пандемии коронавируса и переносе Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о распространении пандемии коронавируса в Европе.

"Нахожусь сейчас в Лондоне, с семьей. Все в порядке, соблюдаем карантин, следим за появлением новой информации. Беспокоимся все за будущее, но, думаю, все будет хорошо, если будем соблюдать меры безопасности и будем серьезно к этому относиться".

"К сожалению, это все как снежный ком накопилось, но мы должны быть к этому готовы. В будущем никаких хороших новостей не будет, но мы должны настраиваться на очень тяжелое время. Должны вместе это пережить и двигаться дальше", — заявил Шевченко в программе Великий футбол.

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Несколько дней назад появилась информация о том, что бывший одноклубник Шевченко, а ныне директор Милана Паоло Мальдини заразился COVID-19. Украинский коуч рассказал о нынешнем состоянии своего товарища.

"Общаемся с Мальдини каждые два дня. У Паоло было подтверждено, что он заразился коронавирусом. Сейчас его состояние стабильное. Видимо, он подхватил какую-то легкую форму этого заболевания. Я говорил с ним пару дней назад, и с ним все в порядке", — признался специалист.

Также Андрей Шевченко высказался о переносе Евро-2020 на следующий год и о паузе практически во всех европейских чемпионатах.

"Перенос Евро – самое правильное решение. Когда речь идет о жизни людей, все остальное должно уйти на второй план. Никаких обсуждений быть не может. Я считаю, что это единственное правильное решение. Говорить сегодня о том, когда начнутся чемпионаты, сложно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее. Но, повторюсь, мы должны рационально оценивать нынешнюю ситуацию", — добавил Андрей Шевченко.

Напомним, ранее о ситуации с коронавирусом в Беларуси рассказал Артем Милевский, об обстановке в Испании поведал Андрей Лунин, а в Великобритании — Александр Зинченко. Пообщаться с прессой не смог Руслан Малиновский, поскольку Аталанта запретила своим игрокам контактировать со СМИ из-за COVID-19.

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