Италия

Федерико Сарачо может уйти на повышение в Серию А.

Полузащитник аргентинского Расинга Федерико Сарачо предстоящим летом может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает Marca, в услугах 22-летнего хавбека заинтересован Милан, который планирует устроить глобальную перестройку команды в будущее межсезонье.

Отмечается, что "россонери" пытались подписать Сарачо еще минувшей зимой, однако переговоры сорвались из-за того, что Милан не смог удовлетворить финансовые запросы Расинга.

В любом случае, в контракте аргентинца есть пункт позволяющий выкупить его за 22 миллиона евро. Сарачо заинтересован в переезде в Италию, поэтому он и его агент могут уговорить Расинг снизить цену.

Ранее сообщалось, что Милан проявляет интерес к форварду Наполи Аркадиушу Милику.

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