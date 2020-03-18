Италия

Американский владелец "фиалок" назвал сумму, которую удалось собрать за сутки на борьбу с COVID-19.

Президент Фиорентины Рокко Коммиссо рассказал о ситуации с заражениями COVID-19 в его команде. Американский функционер заявил, что в стане "фиалок" зафиксировано от 8 до 10 случаев заболеваний коронавирусом, включая футболистов, их жен и персонал клуба.

"Мы должны быть осторожны с этой печальной болезнью. Единственное, что мы можем сделать, это помочь тем, кто находится на передовой. Наша обязанность помочь тем, кто работает в больницах. У нас сейчас три сотрудника изолированы в больнице и еще один зараженный на дому, в общей сложности 8-10 случаев".

"За 24 часа мы собрали около 420 тысяч евро. Я хочу поблагодарить Франка Рибери за пожертвование, мы оба чувствуем себя как дома во Флоренции в связи с тем, как нас встретили в этом городе. Наш долг — помочь этой стране".

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"Ситуация в Америке не такая серьезная, как в Италии, но в течение пяти дней я нахожусь дома с женой и дочерью: мы все работаем на дому. Мои сыновья закрыты в отеле, я хочу всем порекомендовать оставаться дома, чтобы выиграть войну с этим недугом".

"Я разговаривал с моими мальчиками, которые подхватили вирус, и со всеми игроками. Я обнимаю всех и очень горжусь тем, что они делают во Флоренции. Они знают, что мысленно я рядом с ними. Я хотел бы сейчас находиться во Флоренции, чтобы быть рядом с командой, но, к сожалению, мне не разрешат въезд в страну", — приводит слова Комиссо пресс-служба Фиорентины.

Напомним, что среди футболистов Фиорентины ранее стало известно о заражениях Патрика Кутроне, Хермана Пессельи и Душана Влаховича.

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