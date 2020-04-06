Италия

Португальский специалист рассчитывает на центрального защитника Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека высказался о будущем центрального защитника Криса Смоллинга, который выступает на правах аренды за римлян в текущем сезоне, однако летом может вернуться в Манчестер Юнайтед.

"Я был удивлен его способностями. Смоллинг никогда не выступал за пределами Англии и оказался в чемпионате, в котором крайне важна тактическая составляющая и нужно уделять большое внимание деталям. Ему удалось быстро адаптироваться. Он хороший и умный парень".

"У Криса есть именно те характеристики, которые я ценю в центральных защитниках. Он быстр, его практически невозможно обыграть один в один. Его чтение и понимание игры великолепно, поэтому он является очень важным для нас игроком".

"Хочу, чтобы Смоллинг продолжил играть за Рому, если это возможно. Он прекрасный профессионал и человек. С ним приятно иметь дело", — приводит слова Фонсеки A Bola.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед требует от Ромы 29 миллионов евро за Смоллинга. К слову, если "красным дьяволам" удастся осуществить переход Кулибали, то они будут готовы снизить цену за англичанина.

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